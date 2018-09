Chris Goertzen est le président de l’Association des municipalités du Manitoba depuis quatre ans. Il dit avoir toujours misé sur la coopération pour réaliser ses projets.

« On ne peut pas faire les choses seul. Il faut travailler avec les gouvernements et d’autres personnes avec qui on n'est pas toujours d’accord », affirme celui dont le mandat de président se terminera à la fin du mois de novembre.

Il explique que le plus gros défi qu’il a dû affronter comme président est le sous-financement des infrastructures.

« Les municipalités ont 60 % des infrastructures publiques du Manitoba, mais reçoivent 8 à 9 cents par dollar de taxes pour ces infrastructures », explique-t-il.

Selon lui, plusieurs municipalités sont en pleine croissance et ont vraiment besoin d’infrastructures pour répondre à la demande de leurs habitants.

Chris Goertzen dit que la question des infrastructures sera importante pour les personnes qui le remplaceront comme maire de Steinbach et comme président de l’Association des municipalités du Manitoba.

Il ajoute que le défi de tous les maires de la province est de trouver un équilibre entre les services offerts et les taxes municipales imposées à leurs concitoyens.

Une saison pour tout

Chris Goertzen sera maire de Steinbach jusqu’à l’élection municipale du 24 octobre. Après 12 ans comme maire et 16 ans comme élu municipal, il se retire, l’esprit en paix.

« Il y a une saison pour ça [la vie politique] et une saison pour autre chose », philosophe-t-il.

Sous sa gouverne, Steinbach est devenue la troisième ville du Manitoba, passant de 11 000 habitants en 2006 à 15 000, une décennie plus tard.

Sans préciser ses projets d'avenir, il dit qu’il est maintenant temps pour lui de passer à autre chose.

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature à la mairie d’une des municipalités du Manitoba ont jusqu’au 18 septembre pour le faire et jusqu’au 19 septembre pour la retirer.