Un texte de Jérôme Labbé

Rappelant que Montréal reçoit les deux tiers des immigrants qui arrivent au Québec, Mme Plante s'est clairement positionnée contre une baisse des seuils d'immigration, telle que proposée par la Coalition avenir Québec (CAQ).

« Je ne veux pas être prise au piège dans un chiffre », a-t-elle d'abord expliqué en français, avant d'admettre en anglais qu'une diminution du nombre de nouveaux arrivants constituerait un problème pour Montréal.

Appelée à préciser sa pensée, la mairesse a répété qu'elle ne voulait pas « être prise à dire un chiffre randomly », soit de façon aléatoire. « Ceci étant dit, considérant qu'il y a 3 % de postes inoccupés à Montréal en ce moment, je vois très mal comment on pourrait diminuer le nombre d'immigrants à Montréal. Je me l'imagine mal. Il va falloir qu'on me fasse des preuves [sic], parce que c'est ça, la réalité, en ce moment. »

C'est la première fois depuis le début de la campagne que la mairesse s'exprimait aussi clairement sur le sujet, contrairement à son homologue de Québec, Régis Labeaume, qui, avant elle, avait réclamé davantage d'immigrants francophones pour sa ville.

Or, la CAQ propose de faire passer le nombre d'immigrants qui arrivent au Québec chaque année de 50 000 à 40 000, tout en promettant de déployer plus d'efforts pour la francisation et l'intégration des nouveaux arrivants.

Le PLQ propose pour sa part de maintenir la fourchette actuelle, soit entre 50 000 et 53 000 immigrants par année, tandis que le Parti québécois suggère de laisser la vérificatrice générale trancher cette épineuse question. Son chef, Jean-François Lisée a toutefois évoqué une fourchette de « 35 000 à 40 000 » pendant la campagne.

Mme Plante avait donné rendez-vous à M. Couillard tôt en matinée dans un café de la rue Fleury, dans le quartier Ahuntsic, après quoi ils ont marché jusqu’au parc Saint-Paul-de-la-Croix, où ils ont eu une discussion en privé. Un point de presse a suivi. La candidate libérale dans Maurice-Richard, Marie Montpetit, était également présente.

Marie Montpetit, Philippe Couillard et Valérie Plante ont discuté en privé sur un banc de parc, lundi. Photo : Radio-Canada/Bruno Boutin

La mairesse Plante a lancé une invitation similaire aux trois autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. Elle a d’ailleurs déjà rencontré le chef de la CAQ, François Legault, le 7 septembre dernier, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

Si cette journée-là, Mme Plante et M. Legault ont mis de l’eau dans leur vin concernant la ligne rose, une autre divergence d’opinions est apparue dans les jours qui ont suivi, cette fois au sujet du nombre d’élus que devrait compter la Ville de Montréal.

« Il y a en a beaucoup », a estimé le chef de la CAQ, mardi dernier, laissant entendre qu'il pourrait imiter le nouveau premier ministre ontarien Doug Ford et décréter une réduction du nombre d'élus au conseil municipal de la métropole – une idée à laquelle se sont opposés dès le lendemain Philippe Couillard et Valérie Plante

Cette dernière a même dénoncé l'ingérence de François Legault en marge des assises de l'UMQ, vendredi.