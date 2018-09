Nos inquiétudes et notre point de vue devraient avoir un plus grand poids dans le processus décisionnel que celui, par exemple, des pêcheurs commerciaux qui ne sont pas des Micmacs , soutient la directrice des consultations pour l’Assemblée des chefs micmacs de la Nouvelle-Écosse, Twila Gaudet. Ils ont présenté leur position à un comité consultatif, qui doit établir des normes pour les zones de protection marine.

En signant la Convention sur la diversité biologique de l’Organisation des Nations Unies, en novembre 2015, le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger 10 % des eaux territoriales du pays en 2020. Le comité consultatif doit dévoiler ses recommandations ce mois-ci, définissant les activités permises et interdites dans les zones protégées.

L’enjeu principal demeure l’interdiction pure et simple de la pêche et du développement des ressources pétrolières et gazières dans certaines zones. Dans leur mémoire, les chefs micmacs disent que les Premières Nations ont prouvé leur engagement pour la conservation, mais soulignent que leur droit de pêche traditionnel a préséance sur les engagements internationaux.

Pêches et Océans ne devrait pas imposer de restrictions ou de limites sur ce que peuvent pêcher les Micmacs dans les zones de protection marine , indique Twila Gaudet. Elle précise d’ailleurs que des discussions sont en cours avec le ministère, pour assurer que les droits des pêcheurs des Premières Nations seront respectés.

Îles de la côte est

La question des interdictions domine le débat autour du site d’intérêt des îles de la côte est. Cet archipel de centaines d’îles, dans l’est de la Nouvelle-Écosse, est la première zone protégée proposée qui compte une intense pêche côtière au homard.

Pêches et Océans Canada considère comme site d'intérêt les îles de la côte Est, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Peter Green

Les pêcheurs de cette région craignent d’en être exclus et de perdre leur gagne-pain. Le ministère des Pêches et des Océans ne prévoit pas d’impact majeur sur la pêche au homard si les îles de la côte est deviennent une zone de protection marine.

Mais Peter Connors, qui représente 170 pêcheurs du secteur, n’est pas satisfait de cette réponse. Personne ne peut dire qu’il n’y aura pas d’impact. Pêches et Océans tente de minimiser cet impact et choisit prudemment ses mots , dit-il. C’est un important enjeu parce que c’est notre territoire de pêche traditionnel. Il demande au gouvernement fédéral de garantir que la désignation d’une zone de protection marine ne nuira pas à la pêche au homard.

L’environnementaliste Susanna Fuller est d’accord avec lui. Il faut confirmer que la pêche au homard pourra continuer , dit-elle, pour le bien de la communauté.

L’exportateur de homard Stewart Lamont, pour sa part, estime que les pêcheurs exagèrent la menace que représentent les zones de protection marine. Il dit que Pêches et Océans sait que la pêche est à la base de l’économie de la région et qu’elle a peu d’impact sur la vie marine dans les îles de la côte est.

Selon lui, la désignation d’une telle zone serait plutôt une belle occasion de mieux faire connaître la région.