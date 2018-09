Un texte de Julie Marceau

À la différence des produits étiquetés Aliments du Québec, cette certification s’appliquerait non seulement au secteur agroalimentaire, mais à tous les types de produits québécois (produits forestiers, informatiques, etc.) Elle serait établie en concertation avec le secteur manufacturier.

La PQ fait valoir que la certification Aliments du Québec, apposée à 17 000 produits, aurait fait augmenter leur vente sur le marché intérieur de 2,8 %, selon l’organisme sans but lucratif.

« Les familles et entreprises du Québec pourront ainsi favoriser les produits du Québec lors de tous leurs achats, pas seulement pour les aliments », écrit le parti dans un plan d’une quinzaine de pages.

Appels d’offres « intelligents »

Le PQ promet aussi de changer le système actuel des appels d’offres au Québec pour remplacer « la règle du plus bas prix par la règle du "plus bas prix ajusté" », en y incluant des critères environnementaux, linguistiques, et de respect des travailleurs.

Le parti réserverait également une part des contrats publics à la « mise valeur de technologies développées par des PME du Québec ».

Le chef du PQ Jean-François Lisée doit d'ailleurs faire une allocution ce midi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Crédit d'impôt majoré pour la taxe de Bienvenue

Le PQ a également annoncé qu'il bonifierait le crédit d'impôt offert aux Québécois qui achètent une résidence pour la première fois. Ce crédit passerait de 750 $ à l'heure actuelle à 2000 $ sous un gouvernement péquiste.

Selon le candidat péquiste dans Rousseau et ancien ministre des Finances Nicolas Marceau, cette mesure profitera aux 47 000 personnes ou couples qui achètent une première résidence chaque année au Québec.

Elle permettra selon lui de couvrir l'ensemble des droits de mutation, communément appelés "la taxe de Bienvenue" pour 28 000 d'entre eux, et de réduire le coût pour tous les autres.

Le parti estime que cette mesure, visant à augmenter le nombre de propriétaires au Québec, lui coûtera 23 millions de dollars.

Plus de détails à venir.