Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Depuis six semaines, on a un signal très chaotique, décrit l'Aguanishois Steve Noël. On ne peut pas appeler normalement. Quand on réussit à rejoindre quelqu'un, nous, on entend notre interlocuteur, mais celui-ci ne nous entend pas.

Selon des citoyens d'Aguanish et de Natashquan, ces interruptions compromettent la sécurité des Minganois, en plus de nuire au commerce dans la région.

Disons que j'ai un problème le soir. Je cours devant la rue pour téléphoner au 911? C'est pas très pratique , ironise Steve Noël.

Ça fait pas très professionnel, puis dans tous les cas, ça montre aussi qu'il y a un problème même si ça ne vient pas de nous , commente à son tour l'entrepreneure de Natashquan Stéphanie Landry.

Steve Noël doit se rendre dans son véhicule pour améliorer la qualité de ses appels téléphoniques Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Quand j'ai des choses à faire, il faut que je trouve l'endroit dans mon stationnement où le signal passe. Je m'assois dans mon auto et je fais mes téléphones. C'est ridicule, ça peut pas durer. Steve Noël, citoyen d'Aguanish

Stéphanie Landry, qui travaille dans le milieu des jeux vidéo déplore surtout le manque d'écoute de Telus. Elle aimerait que la compagnie compense les utilisateurs pour ce service défectueux.

On paie la totalité de notre facture pour notre téléphone alors qu'on l'utilise de moins en moins. Surtout à ce qui a trait à nos clients, on ne s'y fie pas , regrette-t-elle.

Les installations de Telus dans l'est de la Minganie ont été financées en partie par le conseil de bande de Nutashkuane Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Telus indique que les interférences proviennent d'un élément extérieur au réseau, sans pouvoir déterminer la source exacte. La porte-parole, Jacinthe Beaulieu, estime que « plein de choses peuvent causer cette [interférence] et soupçonne qu'elle provient de l'utilisation par une tierce partie d'un amplificateur sans fil mal ajusté . Une équipe se rend sur place lundi pour mener les vérifications, qui devraient prendre une semaine.

Une fois l’interférence identifiée, et dans un esprit de collaboration, notre technicien travaillera avec la tierce partie pour atténuer, voire cesser le signal qui entre en conflit avec les fréquences de notre réseau sans fil , indique la porte-parole de Telus. Ainsi, il est dur de statuer sur un délai en vue d'un retour à la normale.

À Aguanish, le réseau cellulaire atteint rarement un niveau satisfaisant pour Steve Noël. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Même si la Coalition avenir Québec, le Parti libéral, le Parti québécois et Québec Solidaire promettent tous d'étendre la couverture cellulaire au Québec, les gens de l'est de la Minganie aimeraient bien que les gouvernements garantissent la fiabilité du réseau déjà établi.