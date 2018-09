L'échange d'Erik Karlsson a provoqué un tollé parmi les partisans de l'équipe.

Reconstruction , c'est le mot d'ordre qui a été lancé par le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk et que Pierre Dorion, le directeur général et Nicolas Ruszkowski, le chef de l’exploitation s'attellent à marteler.

Ainsi, Pierre Dorion veut une équipe plus constante.

Pour nous, le fait qu’on ait été irrégulier depuis le dernier lock-out, on s’est dit qu’on était pour avoir une équipe beaucoup plus constante. Donc on s’est dit qu’on était pour avoir une reconstruction , a-t-il expliqué en entrevue aux Matins d'ici.

Pour sa part, Nicolas Ruszkowski croit que c'est seulement une minorité très vocale qui a une certaine frustration par rapport à l'équipe

Il s'appuie notamment sur un sondage réalisé auprès de 3200 résidents de la région de la capitale nationale, incluant ceux de Gatineau et de l'Est-ontarien.

Pierre Dorion,directeur général et Nicolas Ruszkowski, chef de l'exploitation des Sénateurs d'Ottawa en entrevue aux Matins d'ici. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Nicolas Ruszkowski assure que des changements devraient relancer la relation entre l'équipe et ses partisans.

Tout d'abord, le prix des places de stationnement a été abaissé de 40 %, passant de 20 à 12 dollars pour plus la moitié des places de stationnement de la Place TD. Des services créatifs seront proposés aux partisans.

On a investi pour la première fois dans des services créatifs qui ont le mandat de transformer l'expérience des partisans une fois qu'ils arrivent au stade , dit-il.

Enfin, des sièges fermés l'année dernière ont été rouverts.

On ne se cache pas, on écoute, on apprend ce que les gens ont à dire et on exécute en fonction de ce que l'on apprend , souligne-t-il.

Séduire les partisans francophones

Lors d'une étude de marché, la direction des Sénateurs dit avoir constaté une véritable passion pour le hockey auprès des francophones de la région. Nicolas Ruszkowski souligne vouloir développer une approche proactive face aux francophones de l'Outaouais et chez les francos-ontariens.