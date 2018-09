Un texte de Michel-Félix Tremblay

La Fraternité sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) a été invitée à s'intéresser au temple par un groupe de citoyens qui souhaite éviter sa désacralisation. La Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie a annoncé que l'église fermera ses portes en octobre.

Cette fraternité est présente dans une vingtaine de pays et célèbre la messe en latin, dos aux fidèles, dans plus de 200 églises dans le monde, dont l'église Saint-Zéphirin-de-Stadacona, à Québec.

Ses membres sont hostiles aux changements apportés par le concile de Vatican II en 1962. Ils prônent des valeurs traditionnelles et conservatrices, entre autres concernant l'homosexualité et la place des femmes.

À cet égard, on peut lire sur le site web de la FSSP de Québec que le Cercle des Gentlemen catholiques tient des rencontres, essentiellement masculines, à l'église Saint-Zéphirin. Dans une invitation publiée en 2015, il est écrit que l'intrusion des filles dans le sanctuaire n'a fait qu'accroitre le désintérêt de la gente masculine pour le service liturgique .

On y lit aussi qu'il convient aux hommes de remettre à l'honneur la pratique de vertus essentiellement masculines en vue d'exercer un authentique leadership dans l'Église .

Pour le spécialiste des nouvelles formes religieuses, Alain Bouchard, les valeurs véhiculées par la Fraternité sacedotale Saint-Pierre se rapprochent du Québec des années 1940 et 1950.