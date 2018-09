Leur voiture a pris feu à la suite d'une violente embardée survenue sur le chemin Goshen. Selon les autorités, les corps des victimes étaient tellement calcinés qu'il faudra encore quelques jours pour les identifier formellement.

Sans nouvelles de son fils et de sa petite amie, une dame est allée porter une rose dimanche à l'endroit où la voiture a explosé. Elle est convaincue que c'est lui qui a péri et que c'est la vitesse qui est la cause de l'accident.



Sûrement la vitesse, il était mécanicien d'auto et son dernier post de Facebook était sur la vitesse. Il tripait sur la vitesse. C'était sa passion. Il est décédé dans ce qu'il aimait , a-t-elle raconté avec grande émotion.

Un résident du chemin Goshen, Sébastien Bissonnette, venait de tondre son gazon lorsque le drame s'est produit. Il a tout vu et a raconté aux policiers que la voiture roulait extrêmement vite avant d'atterrir sur son terrain. Il a aussi indiqué que l'automobiliste n'a pas tenté d'éviter un obstacle comme un animal. Il aurait simplement échappé son véhicule , a-t-il dit.