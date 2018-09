Les chefs du Parti libéral du Québec (PLQ) Philippe Couillard, de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault, du Parti québécois (PQ) Jean-François Lisée et la co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Manon Massé répondront aussi aux questions posées par le public.

Avec une campagne axée sur la question de l'identité, l’immigration et la protection de la langue française, les chefs devront adapter leur discours aux électeurs anglophones et allophones tout en sachant que les francophones sont à l’écoute.

Un « piège »

Ce débat en anglais, j'appellerais ça un "piège" , assure Christian Bourque, vice-président exécutif, Léger Marketing.

C'est François Legault, en tête des sondages pour le moment - pour qui les enjeux sont les plus importants, selon lui.

François Legault doit se rappeler que pendant qu'il parle anglais dans un débat en anglais, celui et celle qui portent attention à tout ça, c'est l'électeur francophone, qui lit la presse et qui va écouter les experts , poursuit-il. Et ça pourrait avoir un impact sur la campagne.

Une communauté qui se sent « ignorée »

Les anglophones de l'ouest du Québec attendaient depuis longtemps un débat en anglais lors d'une campagne en vue d'élections provinciales québécoises.

C'est vraiment excitant pour nous , commente Linton Garner qui organise pour l'occasion une soirée de visionnage au Black Sheep Inn à Wakefield.

Cette soirée sera suivie d'un second débat en anglais avec des candidats locaux.

La communauté [anglophone] s'est sentie quelque peu ignorée , affirme M. Garner, directeur général de l'Association régionale des Québécois de l'Ouest.

Leurs préoccupations sont moins prises en compte par les personnes au pouvoir, croit-il.

Mais le fait qu’ils aient consenti au débat montre qu’ils font attention à la présence de la communauté anglaise , ajoute-t-il.

Beaucoup de sujets sont importants aux yeux des anglophones pour ces élections, juge M. Garner : de l'amélioration de l'accès en anglais aux services en santé et en santé mentale jusqu'aux emplois dans la fonction publique.

Les anglophones s'inquiètent aussi de savoir si un secrétariat pour les relations avec les Québécois anglophones - qui existe depuis 2017 seulement - restera sous un nouveau gouvernement, ajoute M. Garner.

Autre préoccupation : la menace de la CAQ d'abolir les commissions scolaires.

[Le débat] va vraiment faire toute la différence pour nos lecteurs , Lily Ryan, coéditrice de trois journaux en anglais en Outaouais. Ils vont le regarder et enfin comprendre les points forts des différents programmes.

Elle assure que ses lecteurs ont hâte d'entendre les promesses électorales faire l'objet d'un débat dans leur propre langue.

Le vote des anglophones peut faire la différence

Elle surveillera l'impact de ce débat sur la participation électorale, qui est traditionnellement faible parmi les anglophones.

Pour le Parti libéral, ce sera un défi de gagner des électeurs non francophones, puisqu' il a traditionnellement 70 % de cet électorat, croit M. Bourque.

Mais cela pourrait en valoir la peine, surtout pour François Legault, ajoute-t-il, car obtenir une partie de ce soutien peut faire une grande différence dans le nombre de circonscriptions remportées par le CAQ.

Néanmoins, une partie de la rhétorique nationaliste de la CAQ pourrait repousser les non-francophones, notamment les promesses de réduire l’immigration et de refuser les nouveaux arrivants s’ils n'ont pas suffisamment de connaissances en français, selon Thomas Collombat, professeur agrégé de sciences politiques au Département des sciences sociales à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

S'ils ont l'ambition de devenir un gouvernement majoritaire, ils doivent aller au-delà de leur électorat [francophone] Thomas Collombat, professeur agrégé de sciences politiques à l’UQO

Le chef du PQ, meilleur en anglais?

Les compétences linguistiques de François Legault pourraient constituer un autre défi.

L'anglais de François Legault est vraiment approximatif , juge M. Bourque, notant que cela pourrait poser problème s'il veut nuancer son propos sur des sujets d'actualité comme l'immigration et la politique linguistique.

Les téléspectateurs devraient s'attendre à ce que Philippe Couillard profite de cette faiblesse, croit-il.

Le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée, est probablement le plus fort en anglais, puisqu'il était le ministre responsable de la communauté anglophone du Québec lors du bref gouvernement minoritaire de 18 mois du PQ qui a pris fin en 2014.

Le Mouvement Québec français, un groupe de défense des droits de la langue française a mis en garde M. Lisée et d'autres chefs pour éviter de suggérer que le Québec est officiellement bilingue.

Selon M. Bourque, les francophones apprécient aussi que les chefs puissent parler couramment l'anglais, car ils sont censés défendre les droits du Québec à Ottawa.

Co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé est la moins bilingue des quatre, selon M. Bourque. Mais les enjeux pour elle sont moindres, croit-il, et elle gagnera probablement des points pour son courage.

CBC Québec présente le débat en partenariat avec CTV, Global, CJAD, Citytv et The Gazette.

À Ottawa, le débat sera également diffusé en ligne sur le site Web de CBC Ottawa et à la radio de CBC, 91,5 FM à compter de 17 h 30.