La tempête se déchaînait toujours sur les côtes du sud de la Chine et sur les provinces du Guangdong, du Guangxi et du Hainan. Les pluies et les vents violents devraient se poursuivre jusqu'à mardi.



Les habitants de Hong Kong ont été invités à se tenir à l'écart du littoral et à se méfier des rafales sporadiques.



Les services d'autobus, de traversier et de train ont été suspendus et près de 900 vols ont été annulés à l'aéroport de la ville, l'un des plus fréquentés au monde.



Le South China Morning Post a indiqué que les hôpitaux de Hong Kong ont dû recourir à une alimentation électrique d'urgence en raison des pannes causées par la tempête.



Sur son passage, Mangkhut, qui a précédemment balayé les Philippines, a provoqué des glissements de terrain et des effondrements de bâtiments qui ont fait au moins 65 morts et 43 disparus. Les autorités ont rapporté quatre décès dus à la chute d'arbres et de matériaux de construction dans le Guangdong, la région manufacturière de la Chine.

Des secouristes transportent le corps d'une victime qui s'est retrouvée ensevelie lors d'un glissement de terrain à Itogon, dans le nord des Philippines. Photo : Associated Press/Aaron Favila

L'observatoire de Hong Kong a indiqué que Mangkhut était le cyclone le plus puissant à avoir frappé la ville depuis 1979, avec des rafales soutenues atteignant les 195 km/h.



Alors qu’il était encore un typhon, Mangkhut s'est dirigé vers le sud de la Chine après avoir frappé l’île de Luçon, dans le nord des Philippines, samedi, avec des vents violents atteignant par endroits 255 km/h et des pluies torrentielles.



Plus de 2,4 millions de personnes ont été évacuées dimanche soir dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, pour fuir le typhon.

Préparez-vous au pire. John Lee Ka-chiu, ministre de la Sécurité de Hong Kong, John Lee Ka-chiu

Le maire d'Itogon, Victorio Palangdan, a déclaré par téléphone à l'Associated Press qu'au plus fort du passage du typhon, samedi après-midi, des dizaines de personnes, principalement des mineurs et leurs familles, se sont réfugiées dans un vieux bâtiment de trois étages du village d'Ucab.



L'édifice a été détruit lorsqu'une partie d'une pente de montagne s'est effondrée. Trois villageois qui ont réussi à s'échapper ont raconté aux autorités ce qui s'était passé.



« Ils pensaient qu'ils étaient vraiment en sécurité là-bas », a déclaré le maire dimanche.



Les opérations de sauvetage se sont arrêtées pour la nuit avant de reprendre lundi matin. Les hommes utilisaient des piques et des pelles pour creuser dans la boue, car le sol trempé était instable et limitait l'utilisation d'équipements lourds sur le site.