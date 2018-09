Un résident de la municipalité rurale de Armstrong âgé de 69 ans a succombé à ses blessures après avoir été frappé par un conducteur vraisemblablement ivre vers 20 h 20 sur la route 17, à environ 6 km de Teulon.

Les policiers ont arrêté un homme de 27 ans pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort.

Selon la GRC, le jeune homme aurait touché l’accotement avant de modifier sa course et d’entrer en collision avec le véhicule du sexagénaire.

Les deux hommes ont été transportés à l’hôpital où la mort du plus âgé a été constatée, alors que le plus jeune est toujours hospitalisé à cause de blessures graves, mais non mortelles.

La vitesse pourrait aussi être en cause dans cet accident, selon les policiers.

Deuxième accident

Un piéton de 30 ans de Fisher River est mort après avoir été happé par une voiture vers 21 h 45 sur la route provinciale 224.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique que l’automobiliste s’est immédiatement arrêté et a communiqué avec les policiers. L’alcool ne serait pas en cause.