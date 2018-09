« Nous demandons que Daniel Ortega s'en aille après tant de morts et d'oppression, et parce que nous voulons un pays libre », a déclaré à l'AFP Pedro, un manifestant âgé de 65 ans, lors de la marche pour « sauver la patrie » organisée par les formations de l'opposition dans le nord-est de Managua.

La marche, qui s’est déroulée sans incident, s'est tenue malgré la présence de centaines de policiers antiémeutes, regroupés pour maîtriser les manifestants, qui leur lançaient des invectives au passage.

Des milliers de Nicaraguayens ont défilé dimanche dans la capitale pour exiger la démission du président Daniel Ortega. Photo : AFP/Getty Images/INTI OCON

La foule de tous âges a marché sous un soleil de plomb en soufflant dans les vuvuzelas, scandant des slogans contre le gouvernement et agitant une marée de drapeaux bleus et blancs, emblèmes du Nicaragua. Certains ont dansé et chanté au rythme des chants diffusés par les haut-parleurs et demandant au président qu'il quitte le pouvoir.

« On veut le départ d'Ortega parce qu'il a fait beaucoup de mal au Nicaragua. On demande qu'ils avancent les élections prévues en 2021 à 2019 », a déclaré à l'AFP, au milieu de la foule, Javier Franco, 49 ans.

Ce dernier s'est dit solidaire des prisonniers qui, selon lui, « sont torturés dans la prison d'El Chipote », et où des cas de viols ont été dénoncés.

Daniel Ortega, au pouvoir depuis 11 ans, a rejeté toute idée d'avancer les élections ou de démissionner pour mettre fin à la crise qui secoue le pays depuis le 18 avril.

Les manifestants exigent son départ et celui de son épouse, la vice-présidente du pays, Rosario Murillo, tous deux accusés de vouloir instaurer une dictature.

Le dirigeant a accusé ses opposants de fomenter un « coup d'État » avec l'aide des États-Unis et qualifié les manifestants incarcérés de « terroristes ».