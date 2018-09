Le Dräger DrugTest 5000 est un appareil qui teste la salive humaine dans le but de détecter des traces de THC ou de cocaïne. Son efficacité est critiquée par certains groupes d’activistes. La PPO n’a toujours pas commandé d’appareils et aucune formation n’a été donnée à son sujet.

« À ce stade, aucune décision n'a été prise quant au moment ou au nombre que nous achèterons, mais c'est certainement quelque chose que nous examinons », a déclaré le sergent Kerry Schmidt, porte-parole de la Division de la sécurité routière de la Police provinciale de l'Ontario, cette semaine. « Nous espérons qu'une décision sera prise sous peu et certainement avant la légalisation en octobre. Cette décision revient au commandement supérieur. »

M. Schmidt affirme que la Police provinciale de l'Ontario utilise actuellement des tests de sobriété normalisés sur le terrain, effectués par des agents. Les tests comportent des observations subjectives faites par des agents.

L'OPP a également des experts en reconnaissance de drogues qui effectuent des tests plus élaborés, a-t-il déclaré. « Nous avons déjà les outils pour détecter les conducteurs avec facultés affaiblies. Nous allons continuer à utiliser les outils dont nous disposons. »

Les policiers au pays doivent parfaire leur formation en prévision de la légalisation du cannabis le 17 octobre. Photo : iStock/400tmax

Selon le gouvernement fédéral, le matériel sera mis à la disposition des forces à travers le pays, mais la décision d’utiliser l’appareil reviendra à chaque corps policier.

Des questions ont été soulevées quant à la fiabilité de l’appareil par temps froid et le fabricant indique que sa plage de fonctionnement recommandée se situe entre 4 ºC et 40 ºC.

De plus, une étude publiée en février dans le Journal of Analytical Toxicology, fondée sur l’utilisation de cet appareil en Norvège, a suscité des inquiétudes concernant un certain nombre de faux-positifs et faux-négatifs.

Malgré tout, le fabriquant affirme que les températures hivernales canadiennes n’affecteront pas la fiabilité des tests si tous les éléments dudit appareil restent bien au chaud dans le véhicule des policiers.

Rob Clark, directeur général de Draeger Safety Canada Ltd., basé à Mississauga, affirme qu’un corps policier ontarien a commandé trois appareils dans le but de former ses agents à l’utiliser, mais a refusé de dévoiler lequel.

La marijuana récréative sera légale au Canada dès le 17 octobre.