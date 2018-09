Un texte de Camille Martel

Cette semaine on a eu des sondages qui démontrent une cristallisation dans l’électorat , indique Roger Ouellette.

Les francophones rejettent massivement le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs, selon le politologue, et les anglophones sont mécontents du bilan de Brian Gallant.

Selon lui, 16 circonscriptions du côté francophones ont de fortes chances d’être remportées par les libéraux, mais pour les anglophones la situation est plus instable.

Le bilan de Brian Gallant est contesté par certains électeurs. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

L’économie, semble-t-il, est la préoccupation numéro un des électeurs et davantage chez les anglophones, donc les acquis chez les anglophones seront peut-être plus difficiles , explique M. Ouellette.

Des bons coups?

L’annonce de la vente d’alcool dans les dépanneurs est un bon coup de Brian Gallant, selon Roger Ouellette. C’est toujours une bonne chose.

Du côté de M. Higgs, son coup d’éclat pendant le débat pourrait aussi lui valoir quelques votes.

Sur une autre note, le politologue estime que le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont peut-être été sous-estimés. Il y a un parti qui s’est illustré est c’est celui de l’Alliance. D’habitude, ils ont 2% du vote, mais là on prévoit qu’ils pourraient avoir jusqu’à 20%, c’est énorme.

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Ausitn, discute avec des partisans lors du lancement de sa campagne à Fredericton. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

À son avis, Kris Austin a de fortes chances d’être élu dans sa circonscription de Fredericton-Grand Lake, tout comme David Coon, chef du Parti vert, dans sa circonscription de Fredericton-Sud.

Si le Parti vert et l’Alliance arrivent à faire élire plus d’un député, les résultats seront serrés , avance Roger Ouellette.

Par contre, les machines électorales , ajoute-t-il, sont importantes pour faire sortir le vote et les « petits partis » n’ont pas ces machines.

La lutte sera très serrée entre libéraux et conservateurs. Roger Ouellette, politologue à l'Université de Moncton.

La campagne est très intéressante et la semaine finale va être intense, les autobus vont se promener beaucoup dans le sud de la province , indique-t-il.

Visite de Jean Chrétien, un moins bon coup

La venue de Jean Chrétien dimanche pour offrir son support à Brian Gallant n’est pas tout à fait un bon coup, selon le politologue, bien que les partisans aient été nombreux à se déplacer,

Je me rappelle que M. Chrétien avait été complètement défait en Atlantique à la fin des années 1990 à cause de la réforme de l’assurance-emploi et à ce moment-là le NPD avait fait une percée historique au niveau fédéral dans Beauséjour et dans Acadie-Bathurst et un certain Yvon Godin a pu se maintenir au pouvoir pendant quatre mandats , fait valoir M. Ouellette.

Brian Gallant a accueilli Jean Chrétien à Moncton le 16 septembre 2018. Photo : Radio-Canada

Quand je vois M. Chrétien ici dans la campagne, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Roger Ouellette, politologue à l'Université de Moncton.