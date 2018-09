Un texte de Jérôme Labbé

Dimanche matin, le chef libéral Philippe Couillard discute avec une famille dans un restaurant de Québec, dans le cadre d’une activité de campagne baptisée « Jasons politique » – une conversation somme toute inoffensive, relayée en direct sur le compte Facebook du PLQ.

Mais au même moment, dans la section des commentaires, des internautes se déchaînent.

« Comment peut-on croire cette charogne? »; « Les Libéraux sont déconnectés »; « Quelle mise en scène »; « Pauvre cloche ». En 25 minutes, l'un de ces internautes, Alexandre Gilmette, publiera 15 commentaires du genre.

Philippe Couillard a participé dimanche matin à événement baptisé « Jasons politique », retransmis en direct sur le compte Facebook du PLQ. Photo : Radio-Canada/Danny Pilote

Richard Tremblay Robert, lui, partagera en rafale quatre articles faisant mal paraître les libéraux, comme un texte de blogue publié sur le site du Journal de Montréal intitulé « Le parti libéral de la honte » et une enquête du quotidien Le Devoir datant de 2014 sur les avoirs de Philippe Couillard dans les paradis fiscaux.

Bienvenue chez les trolls

Évidemment, le Parti libéral du Québec n’a pas le monopole des trolls; tous les partis politiques en sont victimes. Mais chacun gère le problème à sa manière, explique Nellie Brière, ex-directrice des communications d’Option nationale, aujourd’hui consultante en stratégie de communications numériques et réseaux sociaux.

« Sur Facebook, par exemple, les partis peuvent modérer les trolls et semblent le faire en général, remarque-t-elle. Mais on observe une autre tactique du côté des libéraux. »

« La majorité des commentaires négatifs sont laissés sous les publications du PLQ. C’est d’ailleurs une bonne idée, puisque les zones de commentaires sont peu consultées. Un troll fâché d’être "censuré" risquerait d’aller colporter son message ailleurs, avec plus de visibilité », explique Mme Brière.

Professeur à l’École des médias de l’UQAM, Jean-Hugues Roy abonde dans le même sens. « Effacer ce genre de messages, ça fait juste donner l’impression aux trolls qu’ils ont raison », estime-t-il.

Qu’est-ce qu’un troll? « Personne qui publie sans relâche des messages volontairement provocants sur Internet dans le but de soulever des polémiques et de rompre l'équilibre d'une communauté donnée. » Source : Office québécois de la langue française

À l’inverse des publications du PLQ, la page Facebook du chef péquiste Jean-François Lisée est quasiment « aseptisée », note Jean-Hugues Roy.

« C’est vraiment clean, constate-t-il. On dirait qu’ils font un job d’élimination des commentaires négatifs. Tout est positif! »

Selon lui, une telle stratégie n’est pas la meilleure des approches. « Les partis utilisent notamment les réseaux sociaux pour se rapprocher des gens, pour se rapprocher de leur base… S’ils suppriment le moindre commentaire négatif, ça contrevient à cet objectif-là », souligne-t-il.

Mais est-il encore possible d’avoir des dialogues politiques constructifs sur les réseaux sociaux, en 2018? « Ça dépend de la négativité du troll », répond Jean-Hugues Roy. Et puis il y a la perception, poursuit-il. « Un commentaire constructif peut très bien être perçu par une équipe de communications, par un politicien ou par une politicienne, comme un message provenant d’un troll. »

Son collègue André Mondoux, qui enseigne lui aussi à l’École des médias, propose pour sa part une perspective plus théorique du rapport entre le Parti libéral du Québec et ses détracteurs numériques.

« C’est du néolibéralisme pur! ll n’y a personne qui supervise quoi que ce soit […] On est rendu avec un espace public qui est devenu privé », observe-t-il.

« Alors, que M. Couillard ne veuille pas modérer les commentaires, pour moi, c’est conforme à son idéologie », jauge-t-il.

Michelle Blanc, attendant son chef Jean-François Lisée devant son local de campagne, le 24 août dernier. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

En entrevue au jour 2 de la campagne, lors de la visite de Jean-François Lisée dans son local électoral, la candidate péquiste dans Mercier, Michelle Blanc, avait dénoncé la prolifération des trolls, observant que ceux-ci étaient plus nombreux à lui faire la vie dure sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa candidature.

Elle ne croyait pas si bien dire.

Mme Blanc s’est retrouvée dans l’embarras, quelques jours plus tard, après avoir elle-même écrit une série de tweets déplacés à l’endroit de Xavier Camus, un blogueur qui, la veille, avait publié un article mettant sur la sellette un autre candidat péquiste pour des propos anti-musulmans tenus quelques années auparavant, encore là sur Twitter.

Elle s'est excusée le soir même, ce qui n'a toutefois pas mis fin à la polémique. Questionnée samedi sur d'autres propos controversés envers les juifs hassidiques tenus sur son blogue en 2007 – soit bien avant de se lancer en politique –, Mme Blanc a refusé de s'expliquer, ce qui a encore une fois généré la colère de plusieurs internautes, qui ont critiqué l'insistance des journalistes à son endroit.

« On est tous le troll de quelqu’un », rationalise Nellie Brière.

Selon elle, il n’y a pas nécessairement plus de trolls depuis le début de la campagne électorale qu’avant son déclenchement : c’est plutôt l’attention qu’on leur accorde qui a changé.

« Je pense qu’en ce moment, tout le monde est plus sensible à ça. Les médias regardent; les gens savent que les médias regardent; les candidats sont sensibles; ils doivent déjà tous être en déficit de sommeil… » C’est la somme de tous ces facteurs qui, selon elle, donnent l’impression que les trolls sont aujourd’hui plus nombreux et plus actifs qu’auparavant.