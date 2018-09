Un texte de Jean-François Morissette

Bien que les élections municipales à Brampton n’auront pas lieu avant plusieurs semaines, la mairesse sortante, Linda Jeffrey, n’hésite pas à aller frapper aux portes.

Élue il y a quatre ans, Mme Jeffrey demande un nouveau mandat aux résidents.

Cette fois, l'élection s'annonce un peu différente puisqu'elle doit affronter un nouveau venu en politique municipale : Patrick Brown.

Bien qu'elle accueille l'ex-chef progressiste-conservateur à bras ouverts dans la course, Mme Jeffrey estime tout de même être la meilleure candidate pour les gens de Brampton.

Est-ce que vous voulez un candidat qui travaille pour la communauté ou une personne qui vient de l'extérieur? Est-ce que vous voulez un maire qui a de l’expérience dans le monde des affaires ou un candidat qui vient de déménager? Linda Jeffrey, mairesse de Brampton

Selon elle, les électeurs ne veulent pas de quelqu’un qui en sera à sa quatrième campagne depuis qu'il a démissionné du Parti progressiste-conservateur, en janvier dernier.

Elle indique toutefois que la venue de M. Brown dans la course offre plus de choix aux électeurs et pourrait faire augmenter le taux de participation.

La mairesse sortante de Brampton, Linda Jeffrey Photo : Radio-Canada

Parmi les accomplissements dont elle est le plus fière : la création d'un campus de l'Université Ryerson à Brampton.

Elle estime également avoir pu faire oublier les nombreux scandales qui ont marqué Brampton avant qu'elle prenne les rênes de la municipalité.

« La ville de Brampton a un grand potentiel et il faut en tirer profit », explique Mme Jeffrey.

Travailler avec la province

Dans une autre vie politique, Linda Jeffrey a été ministre provinciale des Affaires municipales dans le gouvernement de l'ancienne première ministre Kathleen Wynne. Elle a quitté la vie politique provinciale en 2014 afin de se lancer dans la course à la mairie de Brampton.

Avec les temps troubles qui frappent le monde municipal en Ontario, Mme Jeffrey ne s'inquiète pas de voir la taille du conseil municipal de Brampton réduite comme le gouvernement tente de le faire à Toronto, rappelant qu’il n’y a que sept conseillers.

Ça arrive à un mauvais moment, mais la province a le pouvoir de faire passer une loi en ce sens. (...) Les municipalités sont les enfants de la province et une décision a été prise , note-t-elle toutefois.

Mme Jeffrey assure avoir déjà rencontré le ministre des Affaires municipales, Steve Clark, lors du dernier congrès de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO). La mairesse note qu'elle a une bonne relation de travail avec ce dernier et estime être en mesure de tirer son épingle du jeu face à ce nouveau gouvernement provincial.

Les élections municipales en Ontario auront lieu le 22 octobre prochain.