Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations d’Ariane Perron-Langlois

Ces acteurs du milieu de la restauration aimeraient que soit plus facile pour les consommateurs d'avoir accès aux aliments qui sont produits dans leur région.

Ils aimeraient notamment que les lignes de distribution soient revues pour aider les petits producteurs à vendre leurs produits localement.

La chef du restaurant Chez St-Pierre au Bic estime également que la transformation locale devrait être soutenue, par exemple, pour que les consommateurs puissent profiter des produits de la mer toute l’année.