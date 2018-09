Un texte de Julie Marceau

« On s’est posé la question : qu’est-ce qu’il fait là? Est-ce qu’il peut vraiment en retirer quelque chose? » s’interroge Colette Gauthier Prud'Homme, une militante péquiste de Gatineau depuis 53 ans, à la sortie d’un rassemblement du PQ à Gatineau.

Son mari, Louis Prud'Homme, qui est propriétaire de la Librairie Louis-Frechette, voit d’un bon œil cette stratégie.

Louis Prud'Homme et sa femme Colette Gauthier Prud'Homme en compagnie du candidat péquiste Blake Ippersiel, dans la circonscription de Chapleau en Outaouais Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

« Je pense que ça montre une détermination, une force intellectuelle, une force de conviction qui fait que ça peut mobiliser un peu [les gens] », explique Louis Prud'Homme.

Un peu plus tôt, France Lemaire et son conjoint François Picard étaient assis dans un bistro de Gatineau où Jean-François Lisée, Véronique Hivon et plusieurs autres candidats péquistes dînaient.

France Lemaire et son conjoint François Picard au bistro Rumeur de Gatineau où le chef Jean-François Lisée, sa vice-cheffe Véronique Hivon et plusieurs candidats péquistes ont dîné. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Le couple estime que la présence du chef de parti démontre son assurance et peut faire une différence.

« Ça a un impact, oui », avance France Lemaire.

Une table plus loin, France Tremblay est plus sceptique: « Tous les chefs le font [défendre le Québec], sans nécessairement aller à Ottawa », dit-elle.

Injustice provinciale plutôt que fédérale?

Jean Guilbeault, un résident de Gatineau depuis 40 ans, croit que le PQ devrait surtout s’intéresser à l'injustice que subit la région à l’échelle provinciale.

« Il y a tout un mouvement ici depuis quelques mois, qui souligne que dans l’Outaouais, en comparaison avec les autres régions [du Québec], on est la région la plus défavorisée en éducation, en santé et pour les services sociaux » explique-t-il.

Le mouvement en question, Équité Outaouais, a fait circuler une pétition en vue des élections provinciales pour sensibiliser les principaux partis à l’importance d’un « meilleur financement en matière de santé, d’éducation et de services communautaires ». La coalition a récolté quelque 3600 signatures électroniques et papier, depuis cet hiver.

« Il nous manque des millions comparativement aux régions de Montréal, Sherbrooke, Québec », insiste M. Guilbeault.