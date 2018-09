Un texte de Roxanne Simard

C'est dans la fierté et la bonne humeur que s'est terminé le Championnat du monde de pétanque dimanche. Les spectateurs étaient nombreux pour assister à la finale qui était aussi webdiffusée en Europe. Derrière la France et le Maroc, c'est la Tunésie qui a remporté la 3e place.

Le Championnat mondial de pétanque à Desbiens a été un véritable succès. Photo : Radio-Canada

Le maire de Desbiens, Nicolas Martel, peut dire mission accomplie. En plus de la popularité des compétitions, les joueurs professionnels ont adoré leur passage à Desbiens assure-t-il.

D'ailleurs, il croit avoir mis la barre très haute pour la prochaine ville qui accueillera l'événement.

Tous les pays m’ont dit que c’était le plus beau championnat mondial qu’ils avaient assisté. Nicolas Martel, maire de Desbiens

Nicolas Martel explique avoir collaboré avec Québec Issime pour assurer l'aspect spectacle de l'événement.

« Parce que c’est beau le sport, mais il faut faire vivre une expérience culturelle à ces gens-là qui viennent de plus de 40 pays. On a mis le paquet et on a fait un bel événement. »

L'organisation affirme avoir vu gros pour l'événement.

Pour la pétanque au Québec et à travers le monde c’est très gagnant ce qu’on vient de faire ici. Nicolas Martel, maire de Desbiens

Selon le maire, cet événement a été bénéfique pour sa municipalité, mais aussi pour l'ensemble du Lac-Saint-Jean.

L’an prochain, la ville de Desbiens organisera la 10e édition du Festival Desbiens extrême.