Un texte de Marie-Christine Rioux d’après un reportage de Pierre Cotton

Yuki Lambert Koizumi monte à cheval depuis qu’elle a trois ans. Elle s'entraîne avec son poney nommé Apache.

Ses bons résultats aux compétitions estivales ont permis à Yuki de se qualifier aux Jeux équestres du Québec. Environ 300 cavaliers de tous niveaux en équitation classique y participeront.

Je pense que ça va être le fun, mais il va y avoir sûrement plus de monde que d'habitude puis sûrement qu’il va y avoir beaucoup de chevaux. Puis les cavaliers doivent être vraiment entraînés aussi , s’exclame la jeune cavalière.