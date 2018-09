Un texte de Marie-Pier Bouchard

Roger Duberger et Réal Proulx habitent à quelques centaines de mètres de l’usine de l’usine de Trois-Rivières et ils disent ne jamais avoir été pris au sérieux au cours des derniers mois quand ils se sont adressés à Kruger pour se plaindre du bruit.

Ce n’est pas le ronronnement habituel de l’usine qui pose problème, mais plutôt un bruit inhabituel qui survient quotidiennement, surtout la nuit, comme un surplus de pression. Un problème qui persiste depuis la conversion de la machine numéro 10, il y a plus d’un an.

Réal Proulx ne compte plus le nombre de fois où il a communiqué avec Kruger et avec le ministère de l’Environnement au cours des dernières années.

La semaine dernière, après avoir reçu un avis de non-conformité du ministère de l’Environnement, Kruger a invité publiquement les citoyens à communiquer avec l’usine de Trois-Rivières par téléphone ou par courriel pour toute question ou tout commentaire.

Ils donnent une adresse internet et un numéro de téléphone. Pensez-vous que les gens vont appeler en masse? C’est quoi le but? , se questionne Réal Proulx.

Seul côté positif, c’est que ça fait deux semaines qu’ils admettent leurs torts. C’est quelque chose que je n’ai jamais entendu depuis que je communique avec eux, ajoute-t-il.

Le bruit qui s’échappe de l’usine est tellement insupportable que Roger Duberger dit s’empêcher de profiter de sa cour extérieure. Lui aussi se dit sceptique face aux intentions de Kruger.

Selon Roger Duberger et Réal Proulx, les problèmes de bruits persistent toujours depuis notre dernière rencontre le 4 juillet dernier, surtout la nuit.

Problèmes de bruit et d’odeurs chez #Kruger #TroisRivieres : la mise en service d’une ligne tél. soulève doutes + questions chez résidents du secteur. Vidéo tournée par une citoyenne hier 23h30. Bruit qui survient chaque jour, surtout la nuit, depuis + d’un an. #rcma #Mauricie pic.twitter.com/xFipe3Uz1V

Pourtant, Kruger avait annoncé à ce moment que l’installation d’atténuateurs de bruits devait régler le problème.

En juillet seulement, le Ministère a reçu 18 plaintes de citoyens dérangés par les mauvaises odeurs de l’usine. C'est neuf fois plus que la moyenne de deux plaintes par année que le Ministère a reçues concernant Kruger en 2014, 2015 et 2016.

Au cours de la dernière année, le ministère de l'Environnement a reçu cinq plaintes liées au bruit et encore plus liées aux odeurs de l’usine Kruger de Trois-Rivières.

Dans un communiqué, la direction de Kruger affirme qu’elle redouble d'efforts pour régler ces problèmes.

Joint au téléphone, le vice-président environnement, santé et sécurité du Groupe Kruger, Maxime Cossette, mentionne qu’une équipe d’une dizaine de personnes, dont quatre à temps plein, travaillent sur différents plans d’action depuis un an.

Les efforts se sont intensifiés au cours des derniers mois, admet-il, parce que les solutions mises en places n’ont pas donné les résultats escomptés.