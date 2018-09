Le maire s'engage notamment à augmenter la contribution de la Ville à l'organisme Investir Ottawa de 500 000 $ annuellement, s'il est réélu. Cette somme permettra d'attirer de nouveaux talents, croit-il, afin de pourvoir les quelque 3000 postes vacants dans le domaine des hautes technologies à Ottawa.

Ça peut sembler comme un plan ambitieux pour perpétuer le ''momentum'' économique de la Ville, mais c'est l'une des responsabilités d'un gouvernement municipal de soutenir l'emploi , a expliqué le candidat à la mairie.

Jim Watson souhaite également asphalter les accotements de certains tronçons afin de rendre accessibles plus de secteurs de la ville par vélo. Cet engagement augmentera le tourisme, mais permettra aussi aux Ottaviens de se déplacer plus facilement, indique M. Watson.

Le maire affirme que le coût de cet asphaltage est d'environ 95 000 $ par kilomètre, mais ce montant est appelé à changer en fonction des contrats qui seront signés par la Ville.

Il veut aussi réduire les coûts de sécurité pour les festivals d'Ottawa, notamment en permettant à des agents de sécurité autres que des policiers d'être présents lors d'évènements. Il cite en exemple le Glowfair, qui pourrait économiser jusqu'à 10 000 $ si certains aspects de la sécurité étaient délégués à des constables spéciaux.

Nous voulons nous assurer que tout ce qu’on promet est réaliste et abordable. Jim Watson, maire sortant d'Ottawa

Jim Watson s'engage à créer un passeport d’attractions locales pour encourager les familles, mais aussi les familles d’étudiants étrangers, à prendre des vacances dans la capitale nationale. Il a aussi promis de tout mettre en oeuvre pour ramener le spectacle La Machine et le Red Bull Crashed Ice, qui avaient attiré les foules en 2017.

Le candidat promet aussi de réduire de moitié les frais de terrasses pour les commerces, ce qui pourrait leur faire économiser quelque 3200 $ par année.

Des taxes plus élevées?

À savoir comment le maire compte payer pour ses promesses, M. Watson répond qu'il n'est pas le candidat qui promet un gel ni une réduction de taxes . Il explique que les coûts de l’essence et de la main-d’oeuvre, entre autres, augmentent et nous avons l’obligation de payer pour ces choses .

Le maire compte d'ailleurs dévoiler son cadre financier dans les prochaines semaines. Il y a toujours un revenu attaché à une dépense , précise-t-il, affirmant qu'il n'y a que trois façons de payer pour des investissements : augmenter les taxes, effectuer des coupes budgétaires ou faire en sorte qu'un autre ordre de gouvernement paie la facture.

Le maire sortant affirme que le plan qu’il proposera sera prévisible et peu coûteux pour les contribuables ottaviens. Ce plan tiendra compte notamment de l’inflation et d’autres pressions sur le budget de la Ville, assure Jim Watson.

Peu ambitieux, selon Clive Doucet

Son opposant à la mairie d'Ottawa Clive Doucet s'est dit peu impressionné par les promesses de M. Watson.

Je ne voix rien d'ambitieux là-dedans. C'est juste une répétition de ce qui se passe depuis huit ans. Ce n'est pas une vraie stratégie économique , a commenté M. Doucet.

Le candidat estime que les entreprises seront attirées par Ottawa si les loyers sont abordables et si le transport est plus efficace. Le plan de M. Doucet prévoit la diminution du coût du transport en commun pour les quatre prochaines années et le lancement d'un système de trains pour relier Ottawa aux communautés avoisinantes.

Ni M. Watson ni M. Doucet n'ont dévoilé leur plan pour le logement abordable.

Les élections municipales en Ontario auront lieu le 22 octobre.

Avec les informations de Joanne Chianello