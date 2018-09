C'est l'occasion pour plusieurs participants de faire la découverte des attraits de la ville et d'en apprendre davantage sur l'histoire de la région.

D'ailleurs, une tournée en autobus leur a été offerte.

L'activité permet également aux nouveaux arrivants de créer un réseau de contacts.

Le nombre de participants a augmenté cette année par rapport aux années précédentes, se réjouit Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural à la ville de Rouyn-Noranda,

Cette année, notre événement est un succès. On retrouve le double de participants qu'à l'habitude, donc on est content. C'est très bien pour la ville de Rouyn-Noranda, ça veut dire qu'on est un choix intéressant comme ville. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent pour le travail et aussi pour les études , dit-elle.

Plusieurs parmi les participants étaient de nouveaux étudiants inscrits à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ils affirment avoir choisi l'UQAT pour la qualité des programmes et la région pour la nature et l'accueil qui leur est réservé.