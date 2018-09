Quelle est la priorité sur laquelle les candidats devraient se pencher durant les élections dans Trois-Rivières? Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec a posé la question à des citoyens impliqués dans leur communauté. Ils ont accepté de donner des pistes de solutions pour améliorer la situation dans la circonscription.

Le comédien et conteur, Steve Bernier. Photo : Radio-Canada

Steve Bernier est comédien et conteur. Il croit qu'un des enjeux les plus importants à Trois-Rivières est la mobilité entre les divers secteurs de la Ville. Il souhaite voir s'y implanter un réseau de transport en commun efficace et écologique, qui lui permette de n'avoir qu'une seule voiture pour lui et sa famille.

Qui faire pour la santé de nos aînés et comment améliorer le traitement qu’on leur réserve? Vieillir est une évidence, mais vieillir en santé et dans des milieux de vie adaptés est un gros défi. Il faut personnaliser l’approche et non faire des concepts uniformes pour tous. Il faut, si possible, garder nos aînés à la maison, dans un milieu qu’ils connaissent, avec des services à domicile. Peut-on, doit-on développer une économie verte, si oui, comment? Nous le pouvons et nous nous devons d’offrir un environnement plus vert à nos enfants. Favoriser l’agriculture urbaine par l’accès à des jardins communautaires est une solution. Mettre en place des économies de partage et des budgets participatifs citoyens est une priorité, tout comme permettre l'accès à l’achat de véhicules électriques ou de voitures en partage. Est-ce qu’on réussit à bien intégrer les immigrants dans la circonscription? Je crois bien que oui. Le SANA et d’autres organismes favorisent la francisation et permet ainsi une meilleure intégration.

Toutefois, cette intégration positive des immigrants n'est pas toujours mise en lumière.

Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, Marco Champagne. Photo : Radio-Canada

Marco Champagne est nouvellement directeur général de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières. Il croit que le projet de train à grande fréquence (TGF) doit être mis de l'avant et devenir une priorité pour les élus. À son avis, il permettrait le développement économique de Trois-Rivières pour les prochaines années, dans une optique de développement durable.

À quel niveau faut-il agir pour améliorer/hausser le taux de diplomation postsecondaire dans la circonscription? II faut d’abord adapter la formation aux réels besoins dans les entreprises. L’arrimage de l’adéquation formation – emploi est essentiel. Effectuer de hautes études répond également à un besoin de métiers spécialisés mais, ce que l’on cherche aussi actuellement, ce sont plusieurs postes de manœuvres et de journaliers, des professions essentielles à la croissance de nos entreprises puisque celles-ci limitent trop souvent leur expansion faute de main-d’œuvre. Il est urgent de valorises ces métiers dans notre société. Quoi faire pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre? Naturellement, la valorisation de la formation. Cependant, comme région, on se doit d’être plus attractif, tant pour attirer les jeunes que les immigrants. Ceux-ci sont dotés d’une formation spécialisée mais ils demeurent majoritairement dans la région métropolitaine alors que la Mauricie offre un nombre considérable de postes intéressants. Autre piste solution, la main-d’œuvre expérimentée qui pourrait grandement appuyer nos équipes. Peut-on, doit-on développer une économie verte, si oui, comment? Évidemment, comme vous le savez, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières fait valoir les avantages pour un développement durable, notamment par le biais du train à grande fréquence, qui permettrait de diminuer notre empreinte tout en permettant une mobilité de la main-d’œuvre, donc un développement économique durable.

La circonscription de Trois-Rivières est délimitée à l'Est par la rivière Saint-Maurice, au Sud par le fleuve Saint-Laurent, à l'Ouest par l'autouroute 55 et au Nord par la limite de la Ville de Trois-Rivières. Elle comptait, en 2017, 54 266 électeurs.