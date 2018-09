Florence inonde la côte est américaine

Une membre des services d'urgence aide à l'évacuation de civils touchés par la pluie provoquée par la tempête Florence. Photo : Reuters/Randall Hill

Attendue de pied ferme, la tempête tropicale Florence, d'abord un ouragan de catégorie 4, a déferlé sur la côte est américaine, frappant de plein fouet la Caroline du Nord, en plus de toucher la Caroline du Sud et la Virginie. Plus de 1,6 million de résidents ont été évacués, et au plus fort du déchaînement des éléments, plusieurs centaines de milliers de foyers étaient privés d'électricité.

Les Philippines et la Chine sous l'eau

Les effets du super typhon Mangkhut se sont fait ressentir jusqu'à Manille, où de fortes pluies sont tombées. Photo : AFP/Getty Images/NOEL CELIS

De l'autre côté de la planète, le super typhon Manghkut a inondé une partie de l'Asie du Sud-Est, provoquant d'importants dégâts aux Philippines et en Chine, et tuant près d'une centaine de personnes. Quelque 2,5 millions de personnes ont dû fuir l'avancée des vents, des pluies et des fortes vagues.

Flou électoral sur l'immigration

François Legault a admis dimanche qu'il avait eu de la difficulté à expliquer le fonctionnement du système d'immigration canadien la veille. Photo : Radio-Canada/Cimon Leblanc

La question de l'encadrement de l'immigration au Québec fut sur toutes les lèvres, cette fin de semaine, dans le cadre de la campagne électorale. Le chef caquiste François Legault a été pris à partie par ses adversaires à propos du flou entourant son programme de réduction des taux d'immigration et du projet de « test des valeurs québécoises ». De son côté, le chef péquiste Jean-François Lisée dit s'en remettre à Ottawa sur cette question.

Session nocturne à Queen's Park

Doug Ford à l'Assemblée législative, mercredi matin Photo : Radio-Canada/Christian Noël

Les députés ontariens doivent rentrer au travail dans la nuit de dimanche à lundi, sur demande du premier ministre Doug Ford, pour adopter le projet de loi réduisant de près de la moitié la taille du conseil municipal de Toronto. Une première tentative, déboutée en cour, a mené le chef du gouvernement à poser le geste extraordinaire consistant à utiliser la clause nonobstant.

Jean Chrétien au secours des libéraux du Nouveau-Brunswick

Brian Gallant a accueilli Jean Chrétien à Moncton le 16 septembre 2018. Photo : Radio-Canada

L'ancien premier ministre libéral fédéral Jean Chrétien est venu offrir son aide au premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, à une semaine des élections dans la province. Lui-même ancien député fédéral dans la région, M. Chrétien est venu ajouter de l'eau au moulin des troupes libérales, qui affrontent entre autres les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs.

Triomphe québécois au TIFF

Peter Farrelly, Viggo Mortensen, Octavia Spencer et Mahershala Ali au TIFF. Photo : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

Le Festival international de films de Toronto a pris fin, dimanche, avec le triomphe de Green Book, de Peter Farrelly, qui a remporté le prix du public. La récompense du meilleur film canadien a toutefois été remise au réalisateur québécois Sébastien Pilote, pour son long-métrage La disparition des lucioles. Ce film prend l'affiche au Québec la semaine prochaine.

