Un texte de Daniel Thibeault, animateur de l’émission Les coulisses du pouvoir

Depuis plusieurs mois, la renégociation de l’ALENA semble ralentir la cadence du gouvernement Trudeau. Cet automne, le premier ministre a la ferme intention de retrouver le rythme.

Nous allons continuer sur les questions économiques qui sont importantes pour la classe moyenne. La création d’emplois, diversifier nos échanges commerciaux avec d’autres pays. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Commerce intérieur

L’adoption du projet de loi pour la mise en œuvre du partenariat Transpacifique global et progressiste ainsi qu'un projet de loi sur l’équité salariale font partie des priorités législatives de l’automne.

Le gouvernement pourrait aussi annoncer rapidement quelle sera la suite des choses dans le dossier de l’oléoduc Trans Mountain. « On va en discuter cette semaine au conseil des ministres », a précisé Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Commerce intérieur.

Dominic LeBlanc explique que les discussions autour de l'oléoduc Trans Mountain reprendront cette semaine au conseil des ministres. Photo : La Presse canadienne/Patrick Doyle

La cour d’appel fédérale a suspendu l’expansion du pipeline et somme le gouvernement de refaire une partie des consultations. Ottawa, qui est maintenant propriétaire de l'oléoduc, doit décider s’il se pliera aux exigences de la cour ou s’il portera le jugement en appel.

Le plan de lutte contre les changements climatiques

Alors que l’Ontario et la Saskatchewan s’opposent à l’idée d’imposer un prix sur le carbone et que l’Alberta a suspendu son plan tant que le projet Trans Mountain ne sera pas approuvé, Ottawa maintient le cap et affirme que cette promesse phare de la dernière campagne ira de l’avant comme prévu.

« Si au début janvier, nous n’avons pas pu travailler avec certaines juridictions afin de trouver les meilleurs instruments nécessaires pour la lutte contre les changements climatiques, a indiqué Dominic LeBlanc, [et] bien le programme du gouvernement fédéral sera mis en place. »

Et comme s’il voulait modifier la perception des Canadiens, le gouvernement ne parle plus de prix sur le carbone, mais plutôt d’imposer un prix sur la pollution. Le ministre se dit optimiste et estime que le ton des discussions avec les provinces montre qu’il y a de part et d’autre beaucoup de bonne volonté. Mais en l’absence de plan satisfaisant pour imposer un tarif sur le carbone d’ici janvier 2019, c’est le plan fédéral qui serait appliqué.

Andrew Scheer ou le premier ministre en attente

Fort d’une tournée estivale qui l’a conduit d’un bout à l’autre du pays et toujours gonflé par sa victoire lors de l’élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord le printemps dernier, le chef du Parti conservateur du Canada Andrew Scheer veut profiter de la prochaine session pour prouver aux Canadiens qu’il est prêt à gouverner.

Je suis très confiant qu’on va avoir une très bonne session, pour démontrer au Canada que nous sommes, comme Parti conservateur, prêts à prendre le gouvernement. Andrew Scheer, chef de l’opposition officielle

Il dénonce la façon dont Justin Trudeau a géré la renégociation de l’ALENA ou l’achat de l’oléoduc Trans Mountain. « On doit se souvenir que le gouvernement a créé cette crise. [Justin Trudeau] a pris des décisions qui ont affaibli notre positon en augmentant les risques. »

Andrew Scheer estime que les conservateurs sont prêts à gouverner. Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Le chef conservateur déplore toujours l’approche du gouvernement canadien face au flux de migrants qui traversent la frontière illégalement. Il promet d'aborder le sujet à la Chambre des communes.

Le ministre Dominic LeBlanc s’attend à des critiques, mais promet qu’elles ne resteront pas sans répliques. « On va répondre à ces critiques-là. Les Canadiens s’attendent par exemple à ce que le parti de monsieur Scheer (…) critique le plan environnemental de notre gouvernement. Mais à un moment donné il sera forcé d’expliquer ce que lui fera si jamais il est élu premier ministre du Canada. Avoir pas de plan sur ces enjeux-là n’est pas acceptable. »

Un siège pour le chef du NPD?

Après de piètres performances lors des dernières partielles, à la traîne dans les sondages et dans les campagnes de financement, le chef du NPD Jagmeet Singh admet qu’il doit donner un coup de barre. Il a profité de l’été pour visiter plusieurs de ses députés chez eux, et promet de mieux communiquer avec les Canadiens.

Jagmeet Singh, qui prévoit briguer un siège à la Chambre des communes, a choisi une circonscription que le NPD n'a remportée que par un peu plus de 500 voix en 2015. Photo : The Canadian Press/DARRYL DYCK

Mais avant tout, Jagmeet Singh veut un siège aux communes. Il tentera de se faire élire dans la circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, qui est vacante à la suite du départ du député Kennedy Stewart, qui souhaite se présenter à la mairie de Vancouver. L’élection partielle n’a pas encore été déclenchée.

À un an des prochaines élections

La prochaine session marquera surtout le compte à rebours vers la prochaine élection. En vertu de la loi sur les élections à date fixe, les Canadiens seront appelés aux urnes le 21 octobre 2019.

Si la campagne officielle n'est pas déclenchée avant la fin de l’été prochain, les partis voudront commencer à préparer le terrain électoral plusieurs mois à l'avance.