Le projet domiciliaire Place de la source devait être un quartier moderne et verdoyant. Plus de deux ans après la première pelletée de terre, le secteur est désormais laissé à l'abandon. En plus de vivre dans un quartier aux allures désertiques, les propriétaires du développement doivent maintenant débourser des milliers de dollars supplémentaires en hypothèques légales. Plusieurs entrepreneurs n'ont jamais été payés par le promoteur du projet Gestion Immobilière Santi.