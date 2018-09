On espère accélérer les travaux pour en faire le maximum dans le premier mandat, sinon la totalité , a affirmé M. Lisée en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Il n’y a pas beaucoup de tronçons au Québec qu’on va élargir, parce qu’on va transférer plus d’argent dans le transport en commun, mais ça, c’est un des projets qu’on a calculés dans notre programme québécois des infrastructures. Il est là, il va se faire , a-t-il dit.

Pour le Parti libéral du Québec, les candidats dans la région se sont engagés à débuter les études de la troisième phase de l'élargissement dès le 2 octobre s'ils sont élus. Du côté de la Coalition avenir Québec, les candidats Mathieu Lacombe et Olive Kamanyana se sont montrés favorables à l'élargissement et à l'implantation de mesures de sécurité. Ils ont laissé entendre qu'une annonce concernant l'A-50 sera faite par le chef caquiste François Legault d'ici la fin de la campagne. Pour sa part, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s'est positionnée contre l'élargissement de l'autoroute 50 comme mesure de contrôle du trafic.

M. Lisée a par ailleurs signifié son appui au projet de train léger dans l’ouest de la ville de Gatineau, sans donner plus de détails. C'est un projet pour lequel tous les partis sont d'ailleurs favorables.

Pas de meilleurs salaires pour les enseignants

Même si des enseignants québécois vont travailler en Ontario en raison des salaires plus élevés, Jean-François Lisée ne s'engage pas à augmenter les salaires des enseignants. Il souhaite plutôt leur donner des postes permanents plus rapidement afin de rendre la profession plus attrayante.

Quand on parle aux enseignants, ils ne nous disent pas ‘’augmentez nos salaires en priorité’’, ils disent ‘’donnez-nous des outils pour réussir’’ , affirme l'aspirant premier ministre.

M. Lisée souhaite en outre augmenter le nombre de ressources disponibles pour les élèves et les enseignants. Pourquoi [les enseignants] décrochent? C'est principalement parce qu'ils n'ont pas l'orthophoniste, l'assistant scolaire, le psychologue, etc. C'est de ça qu'ils ont besoin. C'est là que le Parti québécois choisira d'investir s'il prend le pouvoir, explique le chef péquiste.

Pour sa part, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, promet de hausser le salaire des enseignants en début de carrière de plus de 8000 $ s'il est reporté au pouvoir, le 1er octobre. La CAQ a également fait la même promesse. De son côté, Québec solidaire souhaite réduire le nombre d'élèves par professeur, en embauchant des professionnels supplémentaires dans les écoles et en rénovant les installations scolaires publiques.

Rénover les hôpitaux de la région

Le chef du PQ a aussi présenté ses engagements pour la santé en Outaouais, dossier important dans la région.

Du côté du Parti québécois, le projet, c’est d’agrandir, de rénover [les hôpitaux de la région]. C’est ce qui est demandé et c’est ce qu’on va faire . Cette proposition se rapproche de celle du Parti libéral du Québec, qui propose de rénover les hôpitaux de la région, contrairement à la Coalition avenir Québec, qui promet de construire un nouvel hôpital dans la région au cours du prochain mandat.

M. Lisée souhaite aussi faire en sorte que les infirmières et les préposés aux bénéficiaires ne soient plus en épuisement professionnel . Pour y parvenir, il tient à augmenter le nombre d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires afin de réduire le nombre de patients par intervenant. Il s’engage aussi à éliminer le temps supplémentaire obligatoire.

Par ailleurs, si le PQ est élu, dans un premier mandat, il n’y aura pas de référendum, mais on va demander la justice [économique]. Dans le deuxième mandat, on va faire l'indépendance , a soutenu Jean-François Lisée.