Le document de 26 pages contient de nombreuses informations personnelles notamment au sujet des témoins interrogés dans le cadre de l'enquête.

La police a par la suite avisé les destinataires de ne pas diffuser les informations contenues dans les documents classés confidentiels.

Nous avons demandé à toutes les personnes qui ont reçu ces informations de ne pas les diffuser, car elles peuvent mettre en péril des individus et la communauté [...] Potentiellement, cela pourrait compromettre l’enquête en cours , a indiqué la sergente Patricia Ferguson, inspectrice au SPO.

Les personnes mentionnées dans le rapport ont été averties de la fuite.

L'enquête même va continuer comme normalement, mais ça ajoute une complexité au niveau de l'organisation , a-t-elle ajouté.

Mme Ferguson s'est excusée au nom de son corps de police et a affirmé qu'une enquête interne avait été initiée.