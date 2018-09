Il s’agit de la 21e année de l'événement qui offre une activité sportive familiale aux gens de la région.

C’est une belle activité familiale. Les enfants sont contents de faire la course tous déguisés. Un participant

C’est plus le fun déguisé parce qu’on sent que c’est moins une compétition, alors c’est plus drôle , affirme une jeune participante à la course d’un kilomètre.

Des coureurs de la Classique de Sainte-Luce Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

La Classique de Sainte-Luce vise aussi à renforcer le sentiment d'appartenance des résidents de la municipalité.

D’après les informations d’Ariane Perron-Langlois