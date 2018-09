La police indique avoir été appelée vers 23 h 30 samedi près du pont de la route Kingston qui surplombe le parc Colonel Danforth.

LEs autorités précisent qu'un ami de l'homme a appelé les secours en disant qu'il était tombé par accident à travers un interstice sur le pont.

L'homme a été retrouvé inconscient et ne respirant plus et est mort sur les lieux de sa chute.

La police ne croit pas que la chute mortelle soit suspecte ni qu'une consommation de drogue ou d'alcool ait pu y contribuer.