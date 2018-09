Le joueur de 19 ans faisait partie d’une équipe qui a remporté 5-4 le match Cowboy 'n Sleds qui a été joué pour des fins philanthropiques au stade WinSport Markin MacPhail.

Ryan a marqué deux buts.

« C’était exaltant [...] simplement incroyable », a déclaré le jeune qui n’a plus l’usage de ses jambes. Cela me rappelait mes cinq ans quand je laçais mes patins. C’était un des moments les plus heureux de ma vie et je profite donc de l’instant ».

À lire aussi : Ryan Straschnitzki, survivant de l’équipe des Broncos et combattant

Dans son équipe figurait la vedette de musique country George Canyon avec qui il affrontait l'équipe de l'Association professionnelle mondiale de chariots couverts dont faisait partie son père, Tom Straschnitzki.

L'accident entre l'autocar des Broncos et un camion a fait 16 morts et 13 blessés le 6 avril dernier en Saskatchewan.