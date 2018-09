Des votes ont été tenus en septembre lors de la tournée d'assemblées générales partout dans la région.

Selon l'entente, les employés qui sont appelés à se déplacer entre les différents établissements le feront pendant leur quart de travail et se verront aussi offrir une allocation pour couvrir leurs frais.

Les employés pourront aussi aménager leurs horaires pour faciliter la conciliation travail-famille.

L'entente offre également aux employés la possibilité de fractionner au moins une semaine de vacances ou deux semaines selon l'ancienneté et auront droit à un congé sans solde de quatre mois tous les 4 ans.

Dans un communiqué, le syndicat croit que cette nouvelle convention va améliorer les conditions de travail de ses membres.

Pour la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, cette notion de mobilité était essentielle.