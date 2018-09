Santé Canada ajoutera les huiles partiellement hydrogénées – la principale source de gras trans dans les aliments –- à sa « Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments ».

Ces huiles sont utilisées dans la fabrication de pâtisseries, d'autres produits de boulangerie et de certains produits emballés afin de prolonger leur durée de conservation. Toutefois, ils augmentent les taux de lipoprotéines de basse densité (LDL), souvent nommées « mauvais » cholestérol, dans le sang, tout en abaissant les taux de lipoprotéines de haute densité (HDL), ou de « bon » cholestérol.

« Il s'agit d'une étape très importante en matière de politique de nutrition au Canada », a déclaré Manuel Arango, directeur de la politique de la santé et de la défense des intérêts à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.