Les autorités précisent qu'il a été blessé par balle vers 18 h45 dans le secteur de la route Bellamy Nord et du boulevard Cedar Brae.

Sa mort a été constatée un peu plus tard à l'hôpital.

Les enquêteurs recherchent deux hommes qui, croient-ils, ont fui les lieux dans un VUS de couleur foncée.

L'un d'eux portait des vêtements foncés et une capuche et le second un haut à capuche foncé et un short de couleur claire, selon la police.