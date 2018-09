Plusieurs prix seront remis au cours de la soirée – qui se déroulera au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal –, dont ceux couronnant les meilleurs interprètes et animateurs dans plusieurs catégories, sans oublier les meilleures émissions. Les séries District 31 et Fugueuse cumulent 12 nominations chacune.

L'émission gagnante du prix du public sera également dévoilée au cours de la soirée, résultat d'un vote populaire tenu du 28 août au 15 septembre. Les finalistes sont District 31, Donnez au suivant, Fugueuse, Hubert et Fanny et O'.

Ludivine Reding, Pierre-Yves Lord, Mehdi Bousaidan, Julien Lacroix, Stéphane Rousseau, Sonia Benezra, Sébastien Diaz, Pier-Luc Funk, Maripier Morin, Mélissa Désormeaux-Poulin et Véronique Cloutier seront au nombre des présentateurs qui prendront la parole pendant le gala.

En ouverture, Jean-Philippe Wauthier et Simon Olivier Fecteau présenteront les auditions qu'ils ont fait passer à plusieurs vedettes du Québec pour coanimer le gala, notamment Louis-José Houde, Louis Morissette, Guy A. Lepage, Julie Snyder, Jay Du Temple et Maripier Morin.

La soirée sera diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé à compter de 19 h 30.

De nombreux prix seront aussi remis cet après-midi lors de l'avant-première, qui sera animée par Anaïs Favron et diffusée sur les ondes d'ICI ARTV à partir de 14 h 30.

Les finalistes :

Meilleure série dramatique

Blue Moon

Faits divers

Fugueuse

L'imposteur, la suite

Olivier

Plan B

Meilleure série dramatique annuelle

Au secours de Béatrice

District 31

L'échappée

Mémoires vives

Unité 9

Meilleure comédie

Boomerang

Lâcher prise

Les pêcheurs

Les Simone

Trop

Meilleure série documentaire : société

De garde 24/7

Deuxième chance

Influenceurs

La cure

Stanley Vollant : de Compostelle à Kuujjuaq

Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

1res fois

En direct de l'univers

Ici on chante

La voix

Microphone

Meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques : fiction

En audition avec Simon

L'âge adulte

L'arène

Polyvalente

Terreur 404

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une série dramatique

Karine Vanasse (Blue Moon)

Ludivine Reding (Fugueuse)

Mylène St-Sauveur (Hubert et Fanny)

Laurence Lebœuf (Marche à l'ombre)

Magalie Lépine-Blondeau (Plan B)

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une série dramatique

Éric Bruneau (Blue Moon)

Fabien Cloutier (Faits divers)

Marc-André Grondin (L'imposteur, la suite)

Alexandre Goyette (Le siège)

Vincent Leclerc (Les pays d'en haut)

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle

Magalie Lépine-Blondeau (District 31)

Julie Perreault (L'échappée)

Céline Bonnier (L'heure bleue)

Marie Tifo (O')

Guylaine Tremblay (Unité 9)

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle

Patrick Labbé (District 31)

Vincent-Guillaume Otis (District 31)

Pier-Luc Funk (Mémoires vives)

Stéphane Gagnon (Mémoires vives)

Guy Nadon (O')

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une comédie

Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

Anne-Élisabeth Bossé (En tout cas)

Sophie Cadieux (Lâcher prise)

Evelyne Brochu (Trop)

Virginie Fortin (Trop)

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une comédie

Antoine Bertrand (Boomerang)

Mani Soleymanlou (En famille)

Patrick Guérard (King Lionel)

Martin Petit (Les pêcheurs)

Éric Bruneau (Trop)

Meilleure animation dans la catégorie humour

Phil Roy (ALT 2017)

François Morency (Gala Les Olivier 2017)

Marc Labrèche (Info, sexe et mensonges)

Jean-René Dufort (Infoman 2017)

Magalie Lépine-Blondeau (Le SNL de Magalie Lépine-Blondeau)

Meilleure animation : magazine d'intérêt social

Sophie Fouron (Chacun son île)

Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord (Deux hommes en or)

Jean-Marie Lapointe (Face à la rue)

France Beaudoin (Un homme à la mer)

Christian Bégin (Y'a du monde à messe)

Meilleure animation d'une émission, d'une série d'entrevues ou d'un talk-show

Paul Arcand (Conversation secrète)

Jean-Philippe Dion (La vraie nature)

Jean-Philippe Wauthier (Le beau dimanche)

Véronique Cloutier (Rétroviseur)

Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

Meilleure animation d'une émission jeunesse

Phil Roy (ALT)

Mathieu Pichette (Bizarroscope)

Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin et Pascal Morrissette (Cochon dingue)

Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse (La soirée Mammouth)

Iani Bédard et Mario Tessier (Le p'tit cabaret)

Nicolas Ouellet (PLAY)

Prix du public

District 31

Donnez au suivant

Fugueuse

Hubert et Fanny

O’