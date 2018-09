La 20e marche fait partie des activités que tient la Fondation Byas pendant toute l'année. L'argent aide l'hôpital à poursuivre ses activités.

Parmi les participants, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire qui croit que sa présence est importante à cet événement.

On est fier de la générosité des gens et de l'implication des gens d'ici en soutien à l'hôpital l'Espérance. C'est génial, dit-elle. On nous disait tantôt que depuis les débuts c'est plus de 500 000 $ qui ont été amassés pour la cause, alors ça rejoint les valeurs de la ville de Rouyn-Noranda on est fier des citoyens qui s'engagent.

Attirer plus de participants

Le secrétaire de la Fondation, Gérard Laquerre, croit toutefois qu'il faut redoubler d'efforts pour augmenter le nombre de participants à cette activité.

Ce qui nous occupe le plus maintenant, c'est de trouver un moyen de communication qui convient, parce que les moyens de communication changent. On va devoir être actifs sur les réseaux sociaux maintenant. Je suis certain que la participation pourrait être différente, pourrait être augmentée , explique Gérard Laquerre.

La Fondation a amassé un peu plus d'un demi-million de dollars pour l'hôpital l'Espérance depuis 20 ans.