Des « quantités monumentales de pluie » seront au rendez-vous, dimanche, ont indiqué les autorités, alors que la tempête survolera l’intérieur des terres. « Florence représente toujours une menace », a mis en garde Zach Taylor, un météorologiste du National Weather Center du Maryland.



« La tempête demeure une catastrophique et potentiellement meurtrière. Elle devrait se diriger vers les États Mid-Atlantic, dont la Virginie, plus tard dans la journée », a-t-il ajouté.



En plus d’avoir causé d’importants dégâts, laissant un paysage de routes obstruées par des arbres déracinés, des poteaux électriques et les crues soudaines, Florence a déjà fait 13 victimes – dix en Caroline du Nord et trois en Caroline du Sud –, selon un bilan provisoire. Les autorités ont dû secourir 455 personnes de zones inondées en Caroline du Nord.



Les rafales ont depuis baissé en intensité, soufflant désormais des vents de 65 km/h. Mais 102 cm de pluie risquent encore de tomber dans la région.

Le système dépressionnaire déverse des quantités de pluies phénoménales, qui, dans certains endroits, ne se mesurent pas en pouces mais en pieds. Roy Cooper, gouverneur de la Caroline du Nord

En Caroline du Nord, l’État le plus durement touché par la tempête, le gouverneur Roy Cooper a demandé aux habitants évacués de ne pas tenter de rentrer chez eux, malgré la levée des ordres d’évacuation sur la côte. « Vous n’êtes pas en sécurité si vous y allez », a-t-il déclaré.



Plus de 26 000 personnes ont dû quitter leur domicile pour trouver refuge, le temps que la tempête passe.

Les autorités redoutent désormais les inondations provoquées par la tempête, qui a déversé plus de 76 cm de pluie à certains endroits. Le niveau des rivières devrait continuer à augmenter dans les jours à venir, même après que la pluie aura cessé, selon le gouverneur Cooper.



L’accès à plusieurs routes demeure bloqué. Les autorités ont signalé que des glissements de terrain et des crues soudaines pourraient encore survenir, mettant en péril certains ponts et barrages. Près de 795 000 maisons et commerces sont toujours privés d’électricité – 676 000 en Caroline du Nord et 119 000 chez sa voisine du sud.



Face à l’ampleur de la tempête, le président américain Donald Trump a offert ses condoléances aux familles des victimes et annoncé qu’il se rendrait sur le terrain la semaine prochaine.