Selon le principal responsable du gouvernement pour la gestion des catastrophes naturelles, Francis Tolentino, le bilan de 8 morts est désormais passé à 25 victimes après que les autorités eurent reçu les bilans des régions plus éloignées qui ont dû affronter le typhon.



La plupart des victimes ont péri lors de glissements de terrain dans les régions montagneuses du pays. Vingt d’entre elles ont été recensées dans la région de la Cordillère, a indiqué Emmanuel Salamat, de la défense civile philippine, et quatre autres ont trouvé la mort près de la province centrale de Nueva Vizca.



Une autre personne est morte après qu’un arbre se soit abattu sur elle, dans la province de Illocos Sur, située sur la côte ouest de Luçon.



Le bilan pourrait par ailleurs s’alourdir, les autorités attendant encore les rapports de certaines régions septentrionales de l’île.



Mangkhut, qui se dirige maintenant vers les régions densément peuplées de Hong Kong et du sud de la Chine, a durement éprouvé l’île de Luçon, soufflant des vents qui ont atteint plus de 200 km/h par endroits.



Dimanche matin, la force des rafales a diminué, avec des vents soutenus variant de 155 à 190 km/h.



Même si le typhon s’est affaibli, il demeure la tempête la plus forte du monde cette année. L’observatoire de Hong Kong a mis en garde la population contre des pluies intenses et de fortes bourrasques. Une onde de tempête de 3,5 mètres ou plus est attendue sur le bord de mer du détroit Victoria Harbour, a indiqué l'observatoire, demandant aux gens d'éviter le rivage.



Selon l’observatoire, Mangkhut demeure une « menace considérable » pour les côtes méridionales de la Chine.