Un texte de Marie-Christine Rioux d'après un reportage de Marlène Joseph-Blais

Le projet de modernisation que tente de réaliser la Municipalité dans ses parcs de maisons mobiles a été entrepris en 1999.

Les élus de la municipalité blâment le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour les délais dans ce projet.

Le système de traitement des eaux dans certains coins de Pointe-Lebel doit être modernisé. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Après avoir dépensé des centaines de milliers de dollars en études pendant près de 20 ans, Pointe-Lebel attend toujours une subvention pour son eau potable et ses eaux usées.

Ils retardent tellement notre dossier que les normes ont eu le temps de changer. C'est sérieux là , affirme le maire de Pointe-Lebel, Normand Morin.

Au fil des ans, la Municipalité a acquis les deux parcs de maisons mobiles et une entente a été signée avec la Ville de Baie-Comeau pour qu'elle lui fournisse de l'eau potable.

Le maire de Pointe-Lebel, Normand Morin Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Selon le maire, il ne manque que l'approbation de la technologie pour le traitement des eaux usées par le ministère de l'Environnement.

Pendant ce temps-là, on continue de dépenser l'argent des citoyens. Normand Morin, maire de Pointe-Lebel

Pour l'instant, les eaux usées sont évacuées dans des fosses septiques. De mauvaises odeurs s'échappent des refoulements causés par les installations vieillissantes.

Des interruptions fréquentes d’eau potable

En 2012, une station de nanofiltration a été installée. La Municipalité la loue pour 100 000 dollars par année.

Depuis, l'eau n'est plus brune, mais les interruptions sont fréquentes.

Nous autres, je peux vous dire qu'on a manqué des huit heures, des dix heures, douze heures pas d'eau. Marc Allicy, résident du parc Murray

Plusieurs citoyens en ont assez. Certains d’entre eux ont mis leur maison en vente, mais il est difficile de trouver un acheteur dans ces conditions.

Le parc de maisons mobiles Murray, à Pointe-Lebel Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

On a acheté en octobre [2010], puis c'était au point de se régler quand on a acheté. Les ouï-dire disaient qu'éventuellement, on allait avoir de l'eau potable , raconte Marie-Christine Tremblay, une résidente du parc Murray.

Moi, quand j'ai acheté, ils m'avaient dit que dans un an ou deux ça se règlerait , ajoute un propriétaire du parc Langlois, Roger Jacob.

Le résident croit qu'il faudra encore plusieurs années avant que le problème ne soit réglé.