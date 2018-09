Un texte de Roxanne Simard

La tourtière de Desbiens bat haut la main l’ancien record Guinness de 819 kilos, établi à Wildwood au New Jersey.

C’est dans le cadre de l'événement Desbiens extrême que le Marché Bolduc a cuisiné sa traditionnelle tourtière du Lac-Saint-Jean. Mesurant 12 mètres de long, elle a été dégustée par environ 2000 personnes.

Cette année, Desbiens avait tout mis en œuvre afin d'établir officiellement un record Guinness.

Desbiens pèse sa tourtière afin d'établir le record Guinness de la plus grosse tourtière au monde. Photo : Radio-Canada

Laurier Perron, bénévole, précise que des photos, des vidéos et différentes preuves ont été envoyés depuis le début de la cuisson vendredi soir.

« On est homologuée dans la catégorie des pâtés, patates et viandes. On a un paquet de règles à suivre, donc on respecte les règles et pour Guiness il faut envoyer des preuves pour leur démontrer qu’elle pèse plus que 1800 quelques livres qui est le record actuel », précise-t-il.

La tourtière a été pesée officiellement deux fois. Photo : Radio-Canada/Claude Bouchard

Après six ans à concocter une tourtière géante, le Marché Bolduc voulait s’assurer de battre le record. C’est pourquoi tous les ingrédients ont été pesés avant la cuisson.

Le plat contenait donc 718 kilos de patates, 326 kilos de viande, 463 kilos d’assaisonnements et 79 kilos de pâte.

Dans le village, les gens prenaient même des paris sur le poids final de la tourtière.

Deux pesées officielles ont été réalisées devant public avant de finalement pouvoir la déguster.