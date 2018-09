Bradley Cooper et Lady Gaga dans le film A Star Is Born Photo : Warners Bros.

A Star is Born

Les débuts de Bradley Cooper comme réalisateur témoignent de son talent, et ce, tant devant que derrière la caméra. Sa version de ce légendaire conte hollywoodien, qui a été raconté à de multiples reprises au cours des dernières années, éblouit par son énergie. Mais c'est vraiment M. Cooper et Lady Gaga qui volent la vedette dans les rôles du musicien country Jackson Maine et de l'aspirante chanteuse Ally, deux âmes malheureuses entre qui la chimie est instantanée. A Star is Born compte toutefois d'autres prestations époustouflantes de la part de Sam Elliott, Dave Chappelle et Andrew Dice Clay que le public pourra découvrir lorsque le long métrage prendra l'affiche le mois prochain.

Ryan Gosling dans une scène de First Man Photo : Universal Pictures

First Man

Le cinéaste Damien Chazelle pose un regard intime et passionnant sur la vie de Neil Armstrong et son voyage vers la Lune à bord d'Apollo 11 à travers des plans extrêmement rapprochés et une puissante bande sonore signée Justin Hurwitz. Ryan Gosling rend bien la nature stoïque et la volonté de fer de M. Armstrong alors que Claire de Foy dépeint avec brio la peur et la frustration qui couvent chez la femme de l'astronaute, Janet. Même si le dénouement de la mission spatiale de 1969 est déjà connu, le réalisateur arrive à tenir l'audience en haleine.

Les deux acteurs principaux du film If Beale Street Could Talk : KiKi Layne et Stephan James Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

If Beale Street Could Talk

Après avoir remporté l'Oscar du meilleur film avec Moonlight en 2016, le réalisateur Barry Jenkins revient avec un long métrage poétique sur une famille afro-américaine qui se bat pour obtenir justice dans les années 1970 à New York. KiKi Layne incarne une jeune femme de 19 ans qui se démène pour faire sortir son mari, interprété par le Torontois Stephan James, de prison avant la naissance de leur enfant. Regina King se démarque dans le rôle de la mère de l'héroïne qui tente désespérément de trouver des preuves de l'innocence de son gendre, accusé à tort.

Une scène du film Roma du réalisateur Alfonso Cuarón Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Roma

Tourné en noir et blanc, ce drame en partie autobiographique du cinéaste Alfonso Cuaron est une expérience saisissante qui continue de hanter l'esprit bien après la fin de la projection. Yalitza Aparicio y joue une domestique travaillant pour une famille de la classe moyenne supérieure à Mexico dans les années 1970, livrant une prestation empreinte de vulnérabilité. Alors que le film suit la bonne pendant une année, relatant les moindres détails de sa routine quotidienne et les obstacles qu'elle doit surmonter au travail et dans sa vie personnelle, le public ne peut que se sentir profondément lié à la jeune femme et touché par son cheminement.

Les actrices principales du film Firecrackers, Michaela Kurimsky et Karena Evans Photo : Prowler Film

Firecrakers

Le premier long métrage du réalisateur canadien Jasmin Mozaffari est une merveille cinématographique illustrant l'ignorance de la jeunesse et les circonstances troublantes qui empêchent parfois les jeunes filles de réaliser leurs rêves. Le film, qui se déroule dans une petite ville de l'Ontario, met en scène deux meilleures amies, Lou et Chantale, alors qu'elles préparent une escapade vers la grande ville afin d'amorcer leur vie adulte. Malheureusement, leur projet tourne court, poussant le cinéaste à examiner comment les rôles assignés selon le sexe influencent les attentes et comment l'argent peut limiter les aspirations.