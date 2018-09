Un texte de Romain Schué

Samedi, vers midi, François Legault multiplie les photos et les poignées de main avec des personnes âgées qui terminent leur repas dans l’espace réservé à cet effet au cœur de la résidence Ékla, à Québec.

Accompagné de sa femme, Isabelle Brais, le chef caquiste est tout sourire. Il enchaîne les anecdotes, parle de son couple, de sa mère, mais aussi du député François Paradis. « Celui de la télé », glissent des retraitées, en voyant le visage de l’ancien animateur.

François Legault n’oublie surtout pas de présenter Joëlle Boutin, sa candidate dans la circonscription de Jean-Talon, un château fort libéral depuis sa création en 1966. Pendant ce temps, son équipe distribue de nombreux tracts à l’ensemble des occupants.

Cette visite est loin d’être un hasard. Une semaine plus tôt, Isabelle Brais s’est rendue dans ce même établissement pour rencontrer l’un de ses occupants.

Ce dernier se plaignait qu’aucun bureau de vote ne soit installé dans cette résidence, inaugurée l’an passé, qui compte près de 420 unités. Il a alors passé un coup de fil au bureau local de la CAQ, qui a saisi la balle au bond.

L’équipe de la circonscription de Jean-Talon a alors « fait des pressions » auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), avant d’obtenir rapidement gain de cause, explique Isabelle Brais.

Contacté par Radio-Canada, le DGEQ confirme les faits. Habituellement, indique l’institution, une étude est réalisée un an à l’avance pour envisager l’installation d’urnes de vote dans des maisons de retraite. Mais à ce moment-là, cette résidence ne remplissait pas les critères requis. La situation a été revue après l'envoi d'une lettre de la CAQ demandant de réévaluer cette décision.

Celui qui est à l’origine de cette demande, René Poulin, 81 ans, se montre satisfait d’avoir trouvé une oreille attentive auprès de la CAQ. « Il fallait faire quelque chose pour les gens qui ne peuvent pas aller voter, qui ont peur de sortir, estime-t-il. Moi, j’ai trop mal au dos. Je ne voulais pas attendre debout pour voter. »

La visite de François Legault, qui est le seul chef à s’être présenté dans cette résidence, devrait lui être bénéfique, assure-t-il. « Ici, 90 % des gens vont voter pour lui. C’est peut-être là que sa candidate fera la différence pour gagner », croit-il, en soulignant avoir « confiance à sa parole ».

« Et si c’est un menteur, c’est un moins menteur que les autres », rigole-t-il, avant d’enlacer Isabelle Brais.

Selon Mme Brais, « le vent a tourné dans les maisons de retraite ». Le Parti libéral du Québec, à ses yeux, n’aurait plus la préférence des aînés.

« C’est terminé, clame-t-elle. Et ce n’est pas juste ici, c’est dans toutes les résidences qu’on visite. »