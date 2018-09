« En tant que commissaire du département de la Sécurité publique, je ne soutiendrai pas les fournisseurs qui n'appuient pas les forces de l’ordre ou nos militaires », a déclaré le commissaire Marshall Fisher dans une déclaration samedi à l'Associated Press.

Cette déclaration est la plus récente d’une série de réactions entourant la nouvelle campagne publicitaire de Nike mettant en vedette l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, le premier à s’être agenouillé en 2016 pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et l’injustice sociale touchant les Afro-Américains.

Cependant, il n'est pas clair dans quelle mesure le service de police de l'État du Mississippi se procure des produits Nike. Le porte-parole de la Sécurité publique de l'état, Warren Strain, a simplement mentionné que le département avait déjà acheté des chaussures et des vêtements, ainsi que des uniformes d'entraînement de l’équipementier.

Les hauts dirigeants républicains du Mississippi se sont précipités pour soutenir la cause des policiers, le gouverneur Phil Bryant louant la décision de la personne qu'il a nommée.

« J'appuie la décision du commissaire, a déclaré M. Bryant dans un communiqué de presse. Le commissaire a le droit de choisir les fournisseurs avec lesquels son service fait affaire et ce ne sera pas avec une entreprise qui paie un individu qui a calomnié les hommes et les femmes qui font respecter la loi. »

La décision de Fisher est déjà critiquée par l'Union américaine des libertés civiles du Mississippi (UALC) et des législateurs démocrates.

« Ce sont les gens qui ont prêté serment pour faire respecter la Constitution. Pourtant, ils refusent de comprendre ce que l'égalité, la justice et l'obligation de rendre compte veulent dire. Cette décision insignifiante [de ne plus se procurer d'équipements chez Nike] est tout simplement un autre exemple de racisme, de discrimination, de stupidité, d'iniquité et de politiques qui divisent », a déclaré sur Twitter l’UALC samedi.

L’entreprise Nike n’a pas commenté l’affaire pour le moment.