Plus de 230 vendeurs, surtout des familles, s’étaient donné rendez-vous au Colisée samedi pour vendre des vêtements à prix modique.

« Au début, c’était seulement une vingtaine de familles qui voulait se débarrasser de plein de choses dans un sous-sol d’église et puis 10 ans plus tard et 20 ventes, on se retrouve dans les deux arénas du Colisée », raconte Julie Scofield-Simard, membre du comité organisateur de l’évènement.

À l’origine, l'événement servait surtout à venir en aide aux parents de jumeaux, mais au fil des années d’autres parents ont commencé à s’y rendre pour se procurer des vêtements pour enfants à bas prix.

Malgré tout, les parents de jumeaux demeurent des clients importants de cette friperie et les bénévoles offrent au passage des conseils aux parents : « On offre des vêtements, mais aussi du support aux parents. Les mamans se demandent comment allaiter leurs jumeaux ou bien si elles doivent acheter deux couchettes », explique Monique Mazerolle, une bénévole.

Je magasine ici depuis le début et je me rappelle du premier item que j'ai acheté pour ma fille quand j'étais enceinte. Monique Mazerolle, une bénévole de Moncton Multiples.

Cette année, les profits recueillis par la vente des articles non vendus seront remis à la Maison Nazareth.

