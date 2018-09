Un texte de Marie-Christine Rioux d’après un reportage de Pierre Cotton

Plusieurs personnes se sont affairées au nettoyage des alentours du quai de New Richmond organisé par le Comité ZIP Gaspésie.

Des plongeurs sont même venus prêter main-forte aux bénévoles qui s’activaient le long de la rive.

En début de matinée, ils avaient déjà récupéré des débris de toutes sortes le long du quai, comme des fils de pêche, des leurres et même un vélo.

Le but de cette journée mondiale de grand ménage est de nettoyer la mer, les rivages et les cours d'eau, ainsi que de sensibiliser la population à l'impact des déchets qui encombrent les océans.