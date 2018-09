Un texte de Nick Boisvert de CBC News

Jeudi, un haut responsable des agents frontaliers américains a déclaré à la publication en ligne américaine Politico que les Canadiens qui investissent ou travaillent pour des sociétés liées à l’industrie du cannabis pourraient être refoulés à la frontière, même après la légalisation de la marijuana au Canada le mois prochain.

« Nous ne les considérons pas comme étant des entreprises légales », a déclaré Todd Owen de US Customs and Border Protection (CBP, Douanes et protection des frontières des États-Unis).

Le cannabis est considéré comme une substance interdite au niveau fédéral, même si de nombreux États l'ont légalisé.

Alors que l'entrevue a fait les manchettes des deux côtés de la frontière, les gens de l'industrie affirment que cette situation existe depuis des années.

Annamaria Enenajor, de Campaign for Cannabis Amnesty Photo : Photo offerte par Annamaria Enenajor

« C'est un risque calculé », selon Annamaria Enenajor, avocate spécialisée dans la défense pénale et directrice de Campaign for Cannabis Amnesty (campagne pour l'amnistie du cannabis).

Mme Enenajor a déclaré que ceux qui consomment et ceux qui ont des intérêts monétaires dans l’industrie de la marijuana sont considérés comme des « étrangers inadmissibles » en vertu du droit américain. Il est donc possible qu’ils soient refoulés à la frontière et pourraient être bannis à vie.

« Ça ne devrait pas les surprendre » si une telle chose se produisait, a déclaré Mme Enenajor en entrevue à la radio de CBC. Elle n'a pas tenté de se rendre aux États-Unis depuis le lancement de son groupe de défense en lien avec le cannabis.

« Je ne peux que dire la vérité »

Grant McLeod, premier vice-président chez Beleave Kannibis, s’est rendu aux États-Unis à plusieurs reprises depuis qu’il travaille pour une entreprise qui fait partie de l’industrie de la marijuana. Son entreprise est un producteur agréé par le gouvernement fédéral.

« Est-ce que je me sens en confiance lorsque je me rends aux États-Unis? Moins qu’avant » son entrée dans l’industrie, a-t-il déclaré en entrevue quelques heures avant de se rendre aux États-Unis.

Il affirme révéler son emploi à chaque fois qu'il traverse la frontière. Il n’a jamais eu de problèmes.

« Je suis toujours un peu inquiet, mais je ne peux que dire la vérité », a-t-il déclaré.

M. McLeod aimerait qu’Ottawa travaille sur une entente dans le but de protéger les Canadiens qui participent à cette activité qui sera bientôt légale.

Y aura-t-il des questions?

En entrevue avec Politico, M. Owen a ajouté que les Canadiens ne devraient pas s'attendre à répondre systématiquement à des questions liées au cannabis lorsqu'ils traversent la frontière.

« Nos officiers ne vont pas demander à tout le monde s’ils ont consommé de la marijuana, mais si les circonstances le demandent, ou s’il y a une odeur provenant de la voiture, ils poseront des questions », at-il déclaré.

En dépit de la possibilité d’être bannis à vie, Mme Enenajor et M. McLeod conseillent aux gens d'être honnêtes avec les agents frontaliers américains lorsqu’ils tentent de traverser la frontière.

« Ça serait incroyablement dangereux de mentir, surtout si votre affiliation avec l'industrie est évidente en ligne », selon Mme Enenajor.

Elle affirme qu’une personne qui ment à un agent des services frontaliers se verra imposer une peine plus sévère qu'une personne qui est honnête.

« Les États-Unis pourraient éventuellement changer d’opinion sur le cannabis, mais ils ne changeront jamais leur position au sujet des gens qui mentent aux autorités frontalières. »