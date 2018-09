Ensemble, ils ont échangé sur la campagne électorale et les positions de chacun des partis, notamment sur les enjeux qui touchent le centre-ville de Trois-Rivières.

Les participants sont pour la plupart des voisins de palier et des amis des résidents, qui souhaitent s'informer.

Un des organisateurs de l'événement, François Bernier, a fait parvenir l'invitation aux candidats.

Ce qu'on veut savoir, c'est qui se présente pour nous représenter, indique-t-il. Aussi, on veut entendre ce qu'ils ont à dire, mais on veut également qu'ils entendent ce que les gens ont à dire. Je pense que le premier rôle d'un député, c'est d'être à l'écoute de ses citoyens. Donc, on leur offre cet après-midi de venir discuter avec les gens.

Quatre des six candidats officiels dans Trois-Rivières ont participé à l'événement : le député libéral sortant, Jean-Denis Girard, la péquiste Marie-Claude Camirand, la candidate de Québec Solidaire, Valérie Delage et le candidat du Parti vert, Adis Simidzija.