Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Organisatrice de l’activité, la Société d'aménagement de la rivière Madawaska a réuni une demi-douzaine de bénévoles samedi matin. Le but : nettoyer les parcs et la piste cyclable bordant la rivière Madawaska afin de sensibiliser la population à ne plus jeter ses déchets par terre. En plus d'être bon pour l'environnement, on sait que ça encourage le monde à visiter les espaces verts et à essayer d'avoir un meilleur sentiment d'appartenance à la nature et à l'environnement , affirme le biologiste Francis Lortie.

Michel Hédou est celui qui a proposé à la Société d’organiser l’activité. Il espère servir d’exemple pour les utilisateurs des lieux publics.

Je pense que si l’on montre l'exemple, si on fait un petit nettoyage comme ça et que les gens s'en rendent compte, les gens sont témoins, je pense qu'à l'avenir ils vont être plus prudents et ils vont faire leur part à leur tour. Michel Hédou, participant



Moins de déchets pour une rivière plus en santé

Francis Lortie est biologiste pour la Société d'aménagement de la rivière Madawaska. Photo : Radio-Canada

Selon Francis Lortie, ce genre d’événement se marie bien avec la mission de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska qui est d’assurer la santé du cours d’eau et de ses affluents. Tous ces déchets-là peuvent se retrouver dans l’eau, affirme-t-il. Tous ces déchets-là, et bien il y a beaucoup de plastiques, donc on sait que ça prend des années et des années avant de se dégrader et ça dégage des substances aussi qui sont nocives pour l’environnement .

Un mouvement planétaire

Le mouvement « Nettoyons la planète en un jour » est une initiative de l'organisme World Cleanup Day. Sur son site internet, l'organisme explique estimer qu'un peu plus de dix-sept millions de bénévoles répartis dans 156 pays ont participé à l'activité de samedi.

À Edmundston, la poignée de participants a sans aucun doute pu constater l'importance de ce genre d'initiative. Des dizaines de pailles, de verres à café et des mégots de cigarettes ont été ramassés. On nous parle souvent dans les médias des pailles. C'est là que j'ai vu à quel point que les pailles il y en avait partout , explique une des participantes, Lisa Roy-Sirois.