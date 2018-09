Un texte de Roxanne Simard

Samedi, les participants de la course du Vignoble Couchepagane ont parcouru un, trois ou cinq kilomètres à travers les vignes.

Depuis sa création, la course se distingue par ses points de ravitaillement qui permettent de déguster du vin, explique l’organisateur de la course, François Hudon.

On a de l’eau, mais aussi du vin. On a trois points de ravitaillement sur cinq kilomètres, suivi d’un petit repas avec des produits de la région. François Hudon, organisateur

Puisque l’événement se tenait sous le thème du Far West, les coureurs étaient nombreux à s’être déguisés.

François Hudon ne cache pas que certains coureurs visitent plusieurs fois les points de ravitaillement.

« Ça se déroule dans le plaisir, c’est pour la bonne cause. On y va tranquillement, on n’est pas obligé de courir. Facilement tu peux faire 7 à 8 fois le point de ravitaillement pendant la course de 5 km », dit-il en riant.

Les profits de l'évènement sont remis à la Maison répit-dépannage d'Alma.

Cette année, François Hudon espère établir un record. Il croit pouvoir remettre près de 3000$ à l’organisme.

Cette maison offre des séjours de courte durée à des enfants handicapés, afin d'accorder un peu de répit à leurs parents.